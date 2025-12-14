Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

V Sýrii zadržali päť ľudí v súvislosti s útokom v meste Palmýra

Útok v stredosýrskom meste Palmýra.
Útok v stredosýrskom meste Palmýra. (Zdroj: X/Eli_Rojava)
DAMASK - Sýrske orgány zadržali päť osôb podozrivých zo zapojenia sa do sobotňajšej streľby na amerických a sýrskych vojakov v stredosýrskom meste Palmýra, oznámilo v nedeľu tamojšie ministerstvo vnútra. Pri útoku zahynuli traja americkí občania aj strelec. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Naše jednotky vykonali presnú a rozhodnú bezpečnostnú operáciu v meste Palmýra po zbabelom teroristickom útoku, ktorý včera spáchal jednotlivec napojený na Islamský štát (IS),“ uviedol sýrsky rezort vnútra vo vyhlásení.

Päť podozrivých zadržali

„Operácia bola vykonaná v plnej koordinácii s Generálnou spravodajskou službou a medzinárodnými koaličnými silami a viedla k zadržaniu piatich podozrivých, ktorí boli okamžite predvolaní na výsluch,“ dodalo ministerstvo.

Rezort vnútra ešte predtým informoval, že strelec bol príslušníkom bezpečnostných síl, ktorého prepustili pre extrémizmus a podozrenie z prechovávania sympatií k militantnej organizácii IS. Terčom sobotnej paľby bol konvoj sýrskych a amerických vojenských jednotiek operujúcich v rámci medzinárodnej koalície proti IS.

Útok si vyžiadal americké obete

Centrálne velenie USA (CENTCOM) - veliteľstvo ministerstva obrany USA zodpovedné za oblasť Severnej Afriky, Stredného východu a Strednej Ázie - oznámilo, že pri útoku zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden civilný tlmočník. Traja ďalší vojaci utrpeli zranenia.

Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala, že zranení sú aj dvaja sýrski občania. Americký prezident Donald Trump v sobotu v reakcii na tento incident uviedol, že „ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii“ a že nasledovať bude „veľmi vážna odveta“.

