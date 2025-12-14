Tragický návrat zo školského výletu: Po nehode autobusu zomrelo minimálne 10 detí!

Tragická nehoda školského autobusu v Kolumbii. (Zdroj: X/NoticiasRCN, JKifah90663, HoyNarino)
BOGOTÁ - Viac ako desať ľudí zomrelo na severe Kolumbie pri nehode autobusu so školákmi, ktorý zišiel z cesty a spadol do rokliny, uviedli podľa agentúr DPA a AP miestne úrady. Ďalších zhruba 20 osôb utrpelo zranenia.
"Dnes je veľmi smutný deň," uviedol Julián na X. "Doteraz je hlásených viac ako desať obetí a 20 zranených. Celá nemocničná sieť bola aktivovaná, aby poskytla starostlivosť a podporu pri tejto núdzovej situácii," dodal.
Žiaci vo veku 16 až 18 rokov sa vracali zo školského výletu v Tolú na karibskom pobreží do mesta Medellín. Podľa médií cestovalo v autobuse, ktorý havaroval vo vidieckej oblasti blízko mesta Segovia, približne 40 osôb.