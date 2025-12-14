NEPOCHOPITEĽNÝ trend valcuje sociálne siete: Deti zaplavili prevádzky a čakali len na JEDNO číslo! Čo znamená 67?

USA - Americký fastfood In-N-Out Burger musel zasiahnuť proti virálnemu šialenstvu. Po tom, ako ich pobočky zaplavili davy detí a tínedžerov, ktorí s mobilmi v rukách čakali len na jediné číslo, podnik potichu odstránil z objednávkového systému poradové číslo 67. Stačilo ho vyhlásiť a reštaurácia vybuchla nadšením!
V americkom In-N-Out Burgeri sa v posledných mesiacoch odohrával zvláštny jav. Na prvý pohľad išlo o bežné objednávkové číslo, no keď obsluha zahlásila „šesťdesiatsedem“, mladí zákazníci začali kričať, tlieskať a natáčať virálne videá. Z pobočiek sa stávali malé koncertné haly plné výkrikov a smiechu, a to len pre jediné číslo!
Reťazec preto približne pred mesiacom v tichosti odstránil číslo 67 z objednávkového systému. Informáciu pre magazín People potvrdil zamestnanec jednej z losangeleských pobočiek. Podľa neho spoločnosť zo systému preventívne vymazala aj číslo 69, aby predišla ďalším virálnym momentom. Vedenie firmy sa k situácii zatiaľ verejne nevyjadrilo.
STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách
Hoci zmena prebehla bez oficiálneho oznámenia, informácia sa začala šíriť internetom po tom, čo jeden používateľ Redditu upozornil na podozrivý jav: „Keď som bol včera v práci, všimol som si, že po čísle 66 systém preskočil rovno na 68. Teraz by ma zaujímalo, prečo 67 zmizla,“ napísal.
V komentároch sa okamžite objavilo vysvetlenie: všetko má na svedomí virálny trend 6-7, ktorý ovládol TikTok a sociálne siete detí a tínedžerov. „Všetky deti v tejto dobe kričia virálne 6–7. Aj v našej pobočke číslo vynechali, pretože sa tam vždy zhŕkli davy, keď ho niekto vyhlásil,“ uviedol ďalší používateľ.
Ako to vôbec vzniklo?
Všetko sa začalo piesňou Doot Doot (6 7) od filadelfského rapera Skrilly. Pôvodne sa používala ako hudba pri videách basketbalistov vysokých „six foot seven“ – teda približne dva metre. Skutočná virálnosť však prišla až po videu malého nadšeného fanúšika, ktorý na zápase poskakoval a opakovane kričal „six seven“ so zdvihnutými rukami. Internet to okamžite adoptoval.
Deti a tínedžeri začali masovo natáčať videá, kde pri akomkoľvek podnete kričia „six seven“ – či už je to výška športovca, číslo v škole alebo poradové číslo v reštaurácii. Z trendu sa stal globálny fenomén, ktorý dokonca získal titul slovo roka na Dictionary.com.
POZOR, odvaha level 100: Influencerka v PRIESVITNÝCH šatách pobúrila fanúšikov! Odvážili by ste sa v nich vyjsť von?
Sociálny jav a slovo roka
Podľa odborníkov nejde o žiadnu tajnú šifru, ale o jednoduchý sociálny jav. Tieto absurdné, na prvý pohľad nezmyselné výkriky fungujú ako „kód spolupatričnosti“. „Výrazy ako skibidi alebo six seven sú signály. Pomáhajú mladým ľuďom budovať pocit, že patria k sebe. Pre nás to nedáva zmysel, pre nich áno – je to ich spoločný vtip,“ vysvetlila učiteľka Monika z Prahy pre portál idnes.cz. Hoci číslo 67 v reštauráciách In-N-Out dočasne zmizlo, na internete trend 6–7 žije ďalej. A mladšia generácia ho neplánuje opustiť len tak rýchlo.