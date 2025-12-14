Prípad dievčaťa (12), ktoré matka nechala vŕtať do lebky pacienta: Šokujúci verdikt súdu

GRAZ - Prípad, ktorý vyvolal šok ďaleko za hranicami Rakúska, má prvý verdikt. Súd v Grazi oslobodil neurochirurgičku aj jej kolegu obžalovaných v kauze, kde mala pri urgentnej operácii asistovať jej 12-ročná dcéra.
Proces pokračoval výpoveďou pacienta
Na okresnom súde v Grazi pokračovalo pojednávanie v prípade neurochirurgičky, ktorej maloletá dcéra mala podľa obžaloby zasahovať pri urgentnej operácii pacienta po ťažkom lesnom úraze. V stredu bol pred súdom vypočutý aj samotný poškodený.
Presne na poludnie zaznel verdikt: obaja obžalovaní boli oslobodení spod obžaloby pre nedostatok dôkazov. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, píše Kronen Zeitung.
„Myšlienka ma prenasleduje“
Poškodený muž pred sudkyňou opísal vážne psychické následky, ktoré uňho prípad zanechal. Uviedol, že ho neustále prenasleduje predstava, že na jeho hlave pracovalo dieťa. Trpí poruchami spánku, je v psychiatrickej starostlivosti a pre svoj stav momentálne nie je schopný pracovať.
O tom, že pri zákroku mohla asistovať 12-ročná dcéra lekárky, sa podľa vlastných slov dozvedel až o niekoľko mesiacov neskôr od polície. Zdôraznil, že s niečím takým by nikdy nesúhlasil.
Sporný moment operácie
Podľa verzie prokuratúry malo dievča pri zákroku samostatne vytvoriť otvor v lebke pacienta. Obhajoba však tvrdila, že maloletá iba položila ruku na ruku jedného z operujúcich lekárov a žiadnu samostatnú činnosť nevykonávala.
Práve tento rozpor patril k hlavným bodom sporu.
Svedectvo zdravotnej sestry
Pred súdom vypovedala aj diplomovaná zdravotná sestra. Opísala, že po operácii prišla lekárka do miestnosti spolu s dcérou a mala povedať, že jej dieťa „prvýkrát v živote vyvŕtalo otvor“. Podľa sestry pôsobila lekárka hrdo a dievča bolo dobre naladené.
Personál bol podľa jej slov zaskočený, no nikto sa neodvážil otvorene situáciu spochybniť.
Tvrdá kritika zo strany prokuratúry
Štátna zástupkyňa Julia Steinerová v záverečnej reči spochybnila dôveryhodnosť viacerých svedkov aj obžalovaných. Uviedla, že myšlienka zásahu dieťaťa na operačnej sále je podľa nej neprehliadnuteľná a že k takejto situácii mohlo dôjsť len v dôsledku zlyhania zodpovednosti dospelých odborníkov.
Právny zástupca poškodeného Peter Freiberger zdôraznil, že lekárka nemala dôvod vymýšľať si príbeh, ktorý by ju mohol poškodiť, a jej vyjadrenia považuje za pravdivé.
Obhajoba: chýbajú dôkazy
Advokáti obžalovaných naopak tvrdili, že neexistuje jediný dôkaz o tom, že by dieťa vykonávalo zákrok samostatne alebo vyvíjalo tlak na nástroj. Podľa nich išlo maximálne o symbolický kontakt bez reálneho zásahu do operácie.
Lekárka: „Bol to najväčší omyl môjho života“
Pred súdom prehovorila aj samotná neurochirurgička. Priznala, že situáciu vníma ako najťažšie zlyhanie svojho života. Posledné dva roky podľa nej znamenali pre ňu aj jej rodinu psychické peklo.
Zdôraznila, že ju vzniknutá situácia hlboko mrzí, hoci si je vedomá, že verejnosť jej správanie hodnotí mimoriadne kriticky.
Rozhodnutie súdu
Sudkyňa pri vyhlásení rozsudku uviedla, že súd nerozhoduje na základe osobných pocitov či morálneho pohľadu na vec, ale výlučne na základe dôkazov. Tie podľa nej nepreukázali, že by maloletá dievčina samostatne vyvŕtala otvor do lebky pacienta alebo pri tom vyvíjala tlak.
Z tohto dôvodu boli obaja obžalovaní oslobodení. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.