Ovocie a zelenina plné pesticídov: ANALÝZA ukázala, ktoré sú najviac KONTAMINOVANÉ

BRATISLAVA - Niektoré druhy ovocia a zeleniny môžu obsahovať mimoriadne vysoké hladiny zvyškov pesticídov – potvrdzuje to nové, recenzované vedecké štúdie od odborníkov z Environmental Working Group (EWG). Analýza jasne ukazuje, že každodenné stravovacie návyky zásadne ovplyvňujú množstvo chemických látok, ktoré sa dostávajú do ľudského organizmu.

V čase, keď si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú význam zdravého stravovania, narastá tlak na vedomý výber potravín. To platí najmä pre tehotné ženy a deti, ktoré sú na toxické látky najcitlivejšie. Hoci sa môže zdať, že informácie o pesticídoch odrádzajú od konzumácie rastlinných potravín, experti zdôrazňujú, že nejde o dôvod vyhýbať sa ovociu a zelenine. Skôr je to výzva, aby sme nakupovali informovanejšie, píše Polsat News.

Výrazné rozdiely medzi plodinami

Nedávna analýza EWG spojila údaje amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) z rokov 2013 – 2018 s výsledkami biomonitoringu viac ako 1800 účastníkov štúdie NHANES. Zistenia sú jednoznačné: osoby, ktoré pravidelne konzumovali plodiny s najvyšším obsahom pesticídov, mali v moči výrazne vyššie hladiny chemických látok.

Najviac kontaminované druhy ovocia a zeleniny

Medzi produkty s najväčšou záťažou pesticídov patrili:

  • jahody, špenát, kel
  • broskyne, čerešne, nektárinky
  • hrušky, jablká
  • černice, čučoriedky
  • zemiaky
  • paprika, hrozno

Tieto druhy často konzumujeme v surovom stave, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zvyšky pesticídov dostanú do tela.

Najčistejšie produkty

Na opačnom konci zoznamu sa ocitli plodiny, v ktorých sa našlo najmenej rezíduí pesticídov:

  • ananás, avokádo
  • kukurica, papája
  • cibuľa, špargľa
  • mrazený hrášok, kapusta
  • melón, karfiol
  • banány, mango
  • mrkva, kivi, huby

Z analýzy vyplýva, že často ide o plodiny s hrubšou šupkou alebo rastliny, ktoré prirodzene potrebujú menej chemickej ochrany.

Pesticídy môžu spôsobiť poruchy a ochorenia

EWG upozorňuje, že vystavenie pesticídom môže mať súvis s hormonálnymi poruchami, neurotoxickými účinkami u detí či zvýšeným rizikom vzniku chronických ochorení. Zároveň nejde o kontakt s jednou látkou – v testovaných produktoch sa našlo až 178 rôznych pesticídov. Súčasné predpisy však zohľadňujú účinky jednotlivých prípravkov samostatne, čo podľa odborníkov nereflektuje realitu, kde sa ich pôsobenie môže kombinovať či zosilňovať.

Ako znížiť príjem pesticídov?

Odborníci odporúčajú jednoduché kroky, ktoré môžu výrazne obmedziť príjem škodlivých látok:

  • siahať po ekologických produktoch,
  • ovocie a zeleninu dôkladne umývať a podľa možnosti šúpať,
  • dbať na pestrú stravu a obmieňať konzumované druhy.

Aj keď sa téma pesticídov môže zdať znepokojujúca, odborníci sa zhodujú: pozitívne účinky ovocia a zeleniny jednoznačne prevyšujú potenciálne riziká. Kľúčom je informovaná voľba a zdravý rozum pri výbere toho, čo každý deň vkladáme do košíka.

