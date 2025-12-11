Ďalšia tragédia na železnici: Zrážka nákladného auta a vlaku! Privolaný bol aj záchranársky vrtuľník

BOLEŠOVO - Ďalšie nešťastie na železnici. Dnes okolo obeda došlo na železničnom priecestí v obci Bolešov k zrážke nákladného vozidla s vlakom.
Vodič nákladného vozidla utrpel podľa slov polície vážne zranenia, v dôsledku ktorých bol prevezený do nemocnice.
Na miesto boli privolané všetky záchranné zložky, ktoré na mieste stále zasahujú. "Polícia na mieste vykonáva prvotné úkony, na riadne objasnenie udalosti. Viac informácii poskytneme, keď to procesná situácia dovolí," dodala polícia.
Na mieste zasahoval aj vrtuľník. "Záchranársky vrtuľník z Trenčína bol dnes dopoludnia vyslaný k vážnej dopravnej nehode v obci Bolešov (okr. Ilava). Pri kolízii nákladného vozidla s vlakovou súpravou utrpel 40-ročný vodič ťažké zranenia. Po pristátí v blízkosti miesta udalosti si ho leteckí záchranári prevzali do svojej starostlivosti. Po nevyhnutnom ošetrení a zabezpečení umelej pľúcnej ventilácie bol s podozrením na poranenie hlavy letecky prevezený do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," uviedla letecká záchranná služba.