Fero Joke prekročil všetky hranice: Verejné OSPRAVEDLNENIE!

PRAHA - Obľúbený slovenský komik Fero Joke (36) čelí obrovskému škandálu. Dvaja muži ho verejne obvinili, že ich obťažoval. Po akcii v Prahe ich mal vraj obchytkávať. Humorista sa k činu napokon priznal a verejne sa ospravedlnil!
V pondelok večer začalo sociálnymi sieťami kolovať video dvoch mužov, ktorí komika obvinili zo sexuálneho obťažovania. Malo sa tak stať po nedávnej talkšou moderátora Rasťa Ilieva v Prahe, kde bol Fero ako hosť.
„Chceli by sme sa s vami podeliť o jednu nie úplne príjemnú skúsenosť zo stretnutia s Ferom Jokeom, slovenskou hviezdou sociálnych sietí, ktorého sme v piatok stretli na akcii v Lucerne. Po skončení tejto akcie sme sa s Ferom chceli odfotiť, no súčasťou toho fotenia boli aj nie úplne príjemné dotyky. Rozhodli sme sa o tom povedať, pretože nám to jednoducho nepríde v poriadku,“ uviedli muži.
„Šou skončila, bola super, veľmi vtipná, naozaj sme si ju užili. Chceli sme sa odfotiť, ale bolo tam strašne veľa ľudí, tak sme si povedali, že sa pôjdeme niekam najesť a potom sa ešte vrátime, či tam náhodou nebude. Bolo už asi hodinu po skončení šou, niekde tesne pred 23:00. Keď sme odchádzali, v tej kaviarni v Lucerne bolo ešte asi sto ľudí, ktorí vyzerali, že sú odhodlaní počkať si na selfíčko,“ opísali situáciu.
Dvojica Fera, tkorý bol v kruhu svojich priateľov, oslovila, či by si s nimi urobil selfie. „Ale už tu to bolo zvláštne – bol až príliš nadšený. Keď sme mu povedali, že nech ide do stredu, hneď ma chytil za prsia a hrudník. Ja som si to ani neuvedomil a uskočil som. On na to ešte poznámku, že prečo tak odskakujem, keď sa ma „takýto mládenec dotkne, že to by si mal byť rád“. A ja že… ou. Urobili sme si fotku a keď mal ruky okolo nás, tak mi šiel rukou nižšie, a nižšie… až mi stlačil zadok! Ja v hlave len: to si robíš srandu! Bol som šokovaný, vôbec mi nenapadlo, že by niečo takéto spravil Fero Joke. V žiadnom paralelnom vesmíre!“ uviedol jeden z mužov.
Ďalej sa situácia ešte viac vyhrotila: „Potom sa na nás pozeral a niečo komentoval o mojich vlasoch, či si môže na ne siahnuť. A potom jeho kamarát niečo poznamenal smerom ku mne – niečo o tom, ako vyzerám s tými vlasmi a že „čo asi môžem mať v rozkroku“. Bolo to divné. Povedal som si, že asi oslavovali, alebo boli v nálade, tak im také poznámky ujdú. Atmosféra neskorého večera... A potom Fero spravil taký výpad – rýchlo ku mne, rýchlo mi siahol do rozkroku, stlačil a zase rukou uhol. Ja som odskočil, zostal v šoku, vôbec som to nečakal. Nevedel som, čo sa deje...“
