IGNORÁCIA opatrovateľov priviedla Jamesa (†41) do hrobu: DESIVÉ odhalenie lekárov, NEUVERITEĽNÉ, čo mal v bruchu!

OHIO – Človek, ktorý je odkázaný na opateru niekoho iného, pociťoval v posledných dňoch života neznesiteľné bolesti. Opatrovatelia nebrali celkom vážne, keď sa začal sťažovať na komplikácie. Tragédia napokon prišla veľmi náhle.
V americkom štáte Ohio došlo k veľkej tragédii. James Stewart (†41) bol odkázaný na opatrovateľov v špeciálnom zariadení, jedného dňa upadol do bezvedomia, a museli ho náhle previezť do nemocnice. Ako informuje denník Independent, tomuto stavu predchádzalo hneď niekoľko pochybení.
Začal sa sťažovať na problémy
James sa už nejakú dobu sťažoval na problémy s vyprázdňovaním. Musel brať lieky, ktoré to sťažovali. Keďže sa ale opatrovatelia starali o viacerých pacientov s podobnými problémami, Jamesa len poslali na záchod. Ten sa však nevedel vyprázdniť už niekoľko týždňov. Nikto to ale očividne nepovažoval veľký problém.
Jamesovo telo to ale nakoniec nevydržalo. Po upadnutí do bezvedomia a prevezení do nemocnice, sa ho lekári snažili zachrániť. Bolo už ale príliš neskoro. Vyhlásili ho za mŕtveho. V rámci následného vyšetrovania sa poukázalo an výsledky pitvy. Tá odhalila, že James mal v tele 8,8 kg stuhnutej stolice.
Rodina Stewartovcov podala na opatrovateľov žalobu. James mal mať pred smrťou na tele viditeľný opuch brucha, modriny a často sa mal sťažovať na bolesti. Pacient navyše užíval lieky, ktoré mu zaťažovali tráviaci systém. Personál mal byť o tejto skutočnosti informovaný, no nikto nič nespravil.
"Mali venovať väčšiu pozornosť tomu, či sa James vyprázdňuje. Ale nerobili to," zdôraznil rodinný právnik Matt Mooney.