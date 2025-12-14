Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Prestup roka? Podľa Kollára sa Cigániková a Sulík chc pripojiť k Sme rodina: Poslankyňa reaguje!

BRATISLAVA - Čaká nás prestup roka? Podľa predsedu strany Právo na spravodlivosť Zoroslava Kollára je takmer isté, že do hnutia Sme rodina prestupujú expredseda strany SaS Richard Sulík a súčasná poslankyňa strany Jana Bittó Cigániková. Podľa Zoroslava Kollára autority padli na dno. Bittó Cigániková na informácie predsedu strany reagovala. Podľa jej slov je to všetko inak.

Predseda Práva na spravodlivosť Zoroslav Kollár prišiel v nedeľu 14. decembra večer so šokujúcim odhalením. Podľa jeho slov sa totiž chystá prestup roka z SaS do hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Má ísť pritom o dvoch ľudí - súčasnú poslankyňu, ktorá viackrát kritizovala predsedu SaS Branislava Gröhlinga - Janu Bittó Cigánikovú a čestného predsedu strany, Richarda Sulíka. 

"Do hnutia Sme rodina má tento týždeň prestúpiť Jana Cigániková a následne aj Richard Sulík. Nie je náhoda, že sa politici z čias teroru rokov 2020 až 2023 opäť spájajú. Boris Kollár, klamár a plagiátor, ako predseda parlamentu toleroval Matovičove atómovky aj vulgarizmy. Riadenie parlamentu nezvládal a pod jeho vedením sa Národná rada SR zmenila na cirkus. Autority padli na dno. Sme rodina hlasovala za celoplošné testovanie, núdzový stav aj obmedzenie pohybu. Boris Kollár má priamy podiel na covidovom terore. Sľub nájomných bytov? Ku koncu novembra 2025 je zapojených celkovo 250 bytov, pritom sľuboval 25-tisíc nájomných bytov každý rok," konštatoval Zoroslav Kollár v statuse na sociálnej sieti. Ako dodal, Sulík povalil už dve vlády, tú poslednú uprostred energetickej krízy, inflácie a vojny.

 
 

"Politicky nedozretý a nezodpovedný. Ako minister hospodárstva zlyhal pri riešení energetickej krízy. Slovensko pomáhalo medzi poslednými. Drahé energie, chaos a strach. Počas lockdownov, keď ľudia nesmeli pracovať ani cestovať, si Sulík vypil bar v luxusnom Dubaji s účtom za alkohol 54-tisíc eur. Sulík hlasoval za núdzový stav, zatváranie prevádzok a povinnosti pre nezaočkovaných. Neskôr sa tváril ako opozícia. Vedel, že Matovič je neschopný, napriek tomu s ním vstúpil do vlády a držal ho pri moci. Pokrytectvo," pokračoval Kollár s tým, že Kollár a Sulík pomohli udržať Matoviča pri moci, pričom tvrdí, že spolu nesú plnú politickú zodpovednosť za zničenú dôveru v štát, pošliapané práva a roky strachu.

Bittó Cigániková: Je to smiešne!

Cigániková na sociálnej sieti krátko po zverejnení statusu na slová Zoroslava Kollára reagovala. "Zoro Kollár to odhalil skôr ako ja. Zajtra vraj prestupujem do Sme rodina s cieľom znova vládnuť s Matovičom. Jasné. Keď sa to píše na internete a ešte k tomu na stránke „Právo na pravdu“, tak to predsa musí byť pravda. Faktami sa nenecháme rušiť – napríklad, že Sulík aj ja sme boli najtvrdší oponenti Matoviča počas jeho vlády, verejne a opakovane sme kritizovali jeho počiny, vrátane covidových hlúpostí. To my sme krajinu zbavili tohto nebezpečného človeka… koho si zvolili ľudia po ňom je iný smutný príbeh," vysvetlila opozičná poslankyňa s tým, že ide o nezmysel. Podľa jej slov to ale nie je prvýkrát, čo Kollár klame. "Nemá síce program ani výsledky, ale vždy zostanú aspoň klamstvá a útoky. Ďalší agresívny konšpirátor v politike. Oooo, aká prekvapivá zmena," uzavrela. 

 
 

 

