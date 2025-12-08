MIMORIADNE Čierny deň na Kanárskych ostrovoch: Obrovská vlna zabila DVOCH Slovákov, ďalší je zranený

MADRID - Na juhu Tenerife sa v prírodnom bazéne Isla Cangrejo odohrala tragédia. Silné vlny strhli skupinu turistov, traja zomreli a ďalší utrpeli zranenia. Medzi obeťami sú aj Slovácí. Miesto bolo pritom už niekoľko dní uzavreté pre hrozbu extrémneho príboja.
Aktualizované 10:35 Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že obeťami tragédie v Španielsku sú aj dvaja Slováci. "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je v súvislosti s udalosťami na Tenerife informované o úmrtí dvoch občanov SR a zranení jedného občana SR. Náš zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie," uviedli pre Topky.sk.
Silné vlny strhli turistov do mora
V oblasti Los Gigantes pri meste Santiago del Teide došlo v nedeľu popoludní k dramatickej záchrannej operácii. Viacerých ľudí v prírodnom bazéne Isla Cangrejo zasiahlo náhle zosilnenie príboja a voda ich vtiahla do rozbúreného oceánu. Informovala o tom agentúra EFE.
Podľa miestnych záchranárov zahynuli traja turisti — 35-ročný muž, 55-ročná žena a ďalší muž, ktorého vek nebol zverejnený. Medzi obeťami je aj sú aj občania Slovenska, ďalší pochádza z Talianska.
Reanimácia a boj o život
Jedna z postihnutých utrpela zástavu srdca. Zdravotníci ju priamo na mieste oživili a následne transportovali vrtuľníkom záchrannej služby SUC do nemocnice Nuestra Señora de La Candelaria, kde ju prijali v kritickom stave. Zranená žena bola najskôr prevezená sanitkou na futbalové ihrisko v Puerto de Santiago, odkiaľ pokračovala letecky.
Ďalšia žena, približne 39-ročná, utrpela stredne ťažké zranenia a skončila v nemocnici Hospiten Sur. Jednu z osôb ošetrili priamo na pobreží.
Masívny zásah záchranárov
Na miesto okamžite vyrazili tri vrtuľníky — jednotka Helimer zo záchranného námorného systému, letecká jednotka GES vlády Kanárskych ostrovov a zdravotnícky vrtuľník SUC. Do akcie sa zapojili aj jednotky Salvamento Marítimo, hasičské tímy z Tenerife, polícia a Guardia Civil.
Ako uviedla agentúra EFE, prvý dorazil vrtuľník Helimer, ktorý vytiahol z mora jednu nezranenú osobu a telo jedného muža. Ďalšie dve obete a jednu zranenú vytiahli z mora záchranári na člnoch.
Varovania ignorovali, prístup bol uzavretý
Tragédia prišla krátko po tom, čo vláda Kanárskych ostrovov vyhlásila prealert na nebezpečné pobrežné javy. Obyvateľov aj turistov opakovane vyzývala, aby sa nepribližovali k oblastiam vystaveným silnému príboju — a Isla Cangrejo patrila medzi rizikové úseky.
Prístup k prírodnému bazénu bol už niekoľko dní uzavretý a ohradený, no podľa miestnych úradov museli policajti a členovia Guardia Civil opakovane obnovovať pretrhnuté pásky a odstraňovať ľudí, ktorí napriek zákazu vchádzali na miesto, aby sa fotili alebo kúpali.
Miesto s temnou povesťou
Isla Cangrejo je dlhodobo známa ako riskantná lokalita. V posledných rokoch tam evidujú viaceré úmrtia aj dramatické záchranné akcie, najmä pri vysokom príboji.