Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol!

BRATISLAVA - Slovenská politika sa dostala nenávratne do bodu nedôstojnosti, vulgarizmov, osočovania a dokonca bitek. Hádam každý, kto počas štvrtkovej noci 11. decembra sledoval večerné a nočné rokovanie parlamentu, musel mať stiahnuté hrdlo. Bizarnosti sa dali každú hodinu rátať po desiatkách a nedôstojnosť presiahla akékoľvek medze. Táto noc sa rozhodne zapíše do histórie, aspoň to tvrdia opoziční poslanci.
VIDEO Naťahovanie v parlamente:
- parlament schválil novelu Trestného zákona cez tzv. horalkový paragraf a schválila aj náhle prílepky, ktoré majú podľa opozície pomôcť Tiborovi Gašparovi a tiež mafiánskym skupinám,
- v parlamente sa strhla bitka, potýčka o transparent a padli aj nadávky a osobné útoky,
- opozícia tvrdí, že v pléne to miestami pre alkohol a cigarety zapáchalo ako v krčme,
- rokovalo sa až do jednej hodiny v noci,
- očakáva sa na parlamentné pomery veľmi expresné prelamovanie veta prezidenta pri zákone o rušení Úradu na ochranu oznamovateľov, hlava štátu totiž ešte v ten istý deň zákon Matúša Šutaja Eštoka o rušení a náhrade úradu poslala späť do parlamentu.
Takéto rokovania si mnohí nepamätajú
Azda málokto z ľudí, ktorí pravidelne sledujú politiku a parlamentné prenosy nezbadal, čo sa to počas štvrtkového večera v parlamente stalo. Mnohí si takúto nekultúru snáď ani nepamätajú, a to ani z čias hlbokého mečiarizmu. Pocit prenesenej hanby a bezvýchodiskovej situácie mali určite mnohí.
Novela trestného zákona a vzápätí expresné prelamovanie veta prezidenta
Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. Upravil sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Následne sa na rokovanie zaradil vetovaný zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý len niekoľko hodín predtým vrátil parlamentu prezident SR Peter Pellegrini.
Poslanci majú zákon preberať až do úplného prerokovania. Opozícia tvrdí, že aj prílepky majú v budúcnosti pomôcť obžalovanému podpredsedovi parlamentu za Smer-SSD Tiborovi Gašparovi v kauze Očistec. Aj preto sa schôdza emočne a svojím priebehom značne zvrhla a ubrala divoký smer, ktorý si svojou atmosférou držala po celú noc a voliči tak mali veľmi smutný obrázok o tom, čo sa to v parlamente vlastne deje a ako nedôstojne schôdza prebieha. Vo vzduchu bolo a zrejme ešte stále bude cítiť napätie, ktoré sa dá priam krájať.
Nastúpili píšťalky
Hlasovanie viedla poslankyňa Zuzana Pleviková zo Smeru, pričom musela do mikrofónu kričať, keď uvádzala jednotlivé body hlasovania. V parlamente sa totiž vo veľkom pískalo píšťalkami, ktoré si so sebou priniesli poslanci PS. Po schválení novely zákona 76 hlasmi koalície nálada v pléne poriadne zhustla po tom, čo poslanec Erik Vlček z Hlasu-SD schytil za krk kamerujúceho Igora Matoviča z hnutia Slovensko. Spustil sa kolotoč a sled udalostí, ktorý pokračoval potom po celú noc.
Pročko a Vlček prišli pred kamery ukázať, ako sa "škrtilo"
Tejto potýčky sa účastnili niektorí poslanci Hlasu a hnutia Slovensko. "Prečo ma škrtíš? Prečo ma škrtíš?!" pýtal sa hlasne poslanec Jozef Pročko poslanca koalície. Sám s Vlčekom dokonca neskôr ešte veľmi bizarne pred kamerami komerčnej televízie presne ukazovali, ako sa vzájomne "škrtili".
Piskot ešte zmocnil, keď predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu-SD náhle oznámil, že po schválení novely Trestného zákona sa bude ešte na tej istej schôdzi a prakticky okamžite prelamovať aj veto prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý vrátil do parlamentu zákon o rušení a nahrádzaní Úradu na ochranu oznamovateľov z dielne ministra vnútra Šutaja Eštoka
Medzitým na sociálnej sieti začalo hnutie Slovensko zdieľať záber z televíznej kamery, ktorý z iného uhla ukazoval, ako k potýčke medzi Vlčekom a Matovičom vlastne prišlo a "kto začal".
Transparenty noc mafie
V tom čase už opozícia začala vo veľkom tvoriť transparenty, ktoré potom ukazovala po celú noc na kamery a na ktorých mal každý z nich napísané "noc mafie", pričom viacerí z nich odkazovali na mečiarovskú "noc dlhých nožov" z deväťdesiatych rokov, kedy sa podľa nich pokútnym spôsobom menili zákony podom, ako tomu bolo vo štvrtok 11. decembra.
Konflikt opozícia vs. Andrej Danko
Prišla ďalšia fáza, kde sa angažoval predseda SNS Andrej Danko ako predsedajúci schôdze a podpredseda parlamentu. "Vy neviete nič o živote ... nič .. poznám vás príbeh ... a už stačilo a tie smiešne papieriky si odložte. Takýto primitivizmus si môžete robiť v rádiu Expres!" zakričal do mikrofónu predsedajúci Danko a načas dokonca prerušil rokovanie schôdze.
Tomu začalo prekážať, ako hlasne dáva opozícia najavo svoju nespokojnosť, pričom podľa neho malo prísť aj k tomu, že mu poslanec Michal Sabo z Progresívneho Slovenska ukázal prostredník. "Ty chorá hlava, ty si komu ukázal prostredník?! Ty chudák, ty chudák!" rozhorčil sa ešte Danko.
"Pán poslanec Sabo, ukázali ste mi prostredník na celú sálu! To ste urobili poslednýkrát, že ste mi ukázali prostredník! Lebo potom vám ja ukážem prostredník!" odkázal poslancovi Michalovi Sabovi z PS Danko. "Ste pos*ro! ... Obyčajný pos*ro!" zakričal Danko.
Krv na rukách
Olej do ohňa poslanci priliali o pár minút neskôr, keď poslankyňa Progresívneho Slovenska Jana Hanuliaková vyhlásila, že koaliční poslanci majú "krv na rukách". "Každý jeden z vás, čo ste tu, pán Podmanický, pán Kéry, pán Danko, máte krv na rukách, z ktorej sa nevyspovedáte," povedala Hanuliaková. "To čo si dovoľujete? Aká krv na rukách?!" zakričal Danko.
Medzitým aspoň trochu noblesy do rokovania vniesol poslanec KDH a exminsiter školstva Ján Horecký, ktorý vo svojom vystúpení nevyužíval také emočné prvky.
"Krv na rukách máte vy možno ..." zahlásil Danko, kým dostala slovo poslankyňa Zuzana Števulová z PS. Opozícia už medzitým začala krok veta prezidenta označovať za divadlo a "dvojitú hru". "Už sa povrávalo, že sa to tak stane. Dúfala som, že nie, ale stalo sa. Takéto informácie tu prosto boli a povrávalo sa to. Čiže oni to mali v podstate dohodnuté a prezident hrá v podstate na dve strany," vyhlásila Števulová. Následne sa ženské osadenstvo v opozícii začalo ostro ohradzovať voči Dankovmu údajnému vyhláseniu, že ženy majú "krv na rukách každý mesiac". Poslankyňe SaS Mária Kolíková a Martina Bajo Holečková viackrát v rozprave cez procedurálny návrh vyzvali predsedajúceho Richard Rašiho, aby sa Danko ospravedlnil a už viac schôdzu neviedol, lebo "javí známky požitia alkoholu".
"Žiadam, aby sa predsedajúci Andrej Danko ospravedlnil pani Hanuliakovej a všetkým ženám za slová 'krv na rukách máte vy každý mesiac', pán predsedajúci. Ja vás žiadam, aby ste sa za tieto slová všetkým ženám ospravedlnili, lebo je neprijateľné, aby ste tieto slová používali, a nie to ešte v pléne Národnej rady! Je to nechutné, nechutné!" zakričala do mikrofónu Bajo Holečková z SaS.
Vulgárny Matovič
Podľa spravodajcov Denníka N to však bol vraj aj líder hnutia Slovensko a expremiér Igor Matovič, ktorý v ten deň v parlamente urážal ženy. Malo ísť o poslankyne Smeru a Hlasu. Odkazoval im vraj, že sú chudery. Zuzany Matejíčkovej sa počas veľkej hádky v pléne, keď sa hlasovalo o novele Trestného zákona, pýtal, či je "úchylná", Od Matoviča to schytala aj Zuzana Plevíková, ktorej povedal, že "to je tá chuderka, čo mi brala papier", a tiež jej odkázal, aby šla "do ri*i".
Ak nechcete cítiť alkohol a cigarety, odsadnite si, odkázal Kéry opozičnej šéfke klubu
Druhý bizár večera bol, keď poslanec Marián Kéry odkázal opozičnej šéfke klubu PS Zuzane Mesterovej, že ak jej prekáža zápach alkoholu a cigariet, nech si odsadne. "Ak pani predsedníčka Progresívneho Slovenska (klubu, pozn. red.) nechce cítiť alkohol a cigarety, tak ju chcem požiadať, aby si odsadla," povedal presne Kéry.
Mesterová ešte predtým uviedla: "Niektorí ľudia tu majú problémy s dýchaním a smrdí to tu ako v krčme."
Poslanec Smeru Dušan Jarjabek medzitým na sociálnej sieti uviedol, že nechce komentovať schôdzu a konflikt na nej a koaličníkom odkázal, aby mali "silné nervy". "Ide o veľa," dodal.
Bizarná a na pozeranie veľmi bolestivá schôdza bola nakoniec desať minút pred jednou hodinou v noci prerušená podpredsedom parlamentu z radov PS Martinom Dubécim. Očakáva sa, že pomerne netradičným piatkovým hlasovaním plénum prelomí veto prezidenta pri zákone o rušení úradu ÚOO.
Exminister vnútra Roman Mikulec z hnutia Slovensko na záver rokovania po polnoci poslal na sociálne siete svoje zhodnotenie priebehu schôdze.