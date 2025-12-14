Maroko zasiahli bleskové povodne: Najmenej sedem ľudí zomrelo

Povodne v Maroku. (Zdroj: X/algatedz)
RABAT - Provinciu Sáfí na atlantickom pobreží Maroka dnes zasiahli bleskové povodne. Najmenej sedem ľudí zomrelo a ďalších dvadsať utrpelo zranenia, uviedli podľa agentúry Reuters miestne úrady.
Iba jedna hodina silného dažďa stačila na to, aby voda zaplavila približne 70 domov a obchodov, odniesla desať automobilov a prerušila cestné spojenie v prístavnom meste Sáfí a jeho okolí. Záchranné práce podľa úradov pokračujú. Zaplavená je podľa miestnych médií tiež časť historického centra Sáfí, ktoré leží asi 200 kilometrov juhozápadne od Casablanky.