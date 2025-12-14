Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Zimná Farma 2 preslávila Haklovú aj Komorovú: Pamätáte si víťaza? TAKTO vyzerá po rokoch!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Ján Zemiar/Tv Markíza)
BRATISLAVA - Bola prvou zimnou Farmou a trhala rekordy sledovanosti! Reč je o 2. sérii obľúbenej markizáckej šou. Projekt sa začal natáčať vo februári, kedy bol statok pokrytý snehom a vládla na ňom streskúca zima a končil v máji, keď všetko kvitlo. V tomto ročníku hviezdili napríklad Monika Haklová či Nikola Komorová... No pamätáte si víťaza? Takto vyzerá po rokoch!

Televízia Markíza prináša na svoje obrazovky reality šou Farma už dlhých 14 rokov. Prvá séria odštartovala v roku 2011 a odvtedy sa na obrazovky dostáva každý rok. V roku 2012 a 2017 dokonca 2-krát - jedna séria sa totiž natáčala začiatkom roka a druhá od septembra. No a práve prvá zimná Farma, teda 2. séria tejto reality šou, patrí pre mnohých k najpamätnejším. 

Tento ročník priniesol totiž hneď niekoľko výrazných postáv - za všetky spomeňme Moniku Haklovú či Nikolu Komorovú. No mnohí diváci si určite pamätajú aj Tomáša Mrvu, Evu Orolínovú, ktorá sa večne natáčala dole hlavou, či Luciu Frčkovú, ktorá na statok prišla s mamou a Komorovej prebrala frajera - Adama Kováča. Pamätáte si však kto šou vyhral? 

Radomír Spireng, Tomáš Mrva
Radomír Spireng, Tomáš Mrva

V poslednom, rozhodujúcom dueli sa stretli Tomáš Mrva a Radomír Spireng a práve druhý zo spomínaných si zo šou odniesol celkovú výhru. A ako vyzerá po rokoch? Roky sa držal v ústraní, dokonca nič nepridával ani na sociálne siete. Nedávno sa to však zmenilo. A pozrite, ako dnes vyzerá! 

Víťaz 2. série markizáckej Farmy - Radomír Spireng
Víťaz 2. série markizáckej Farmy - Radomír Spireng  (Zdroj: Facebook RS)

 
 

