Tvrdá rana pre Slovákov: Lacným nákupom z Číny definitívne odzvonilo! Eurokomisia zavádza clo, TENTO dátum si zapíšte

BRATISLAVA/BRUSEL - To, čo avizovali, aj schválili. Lacným nákupom z Číny, ktoré vo veľkom kritizovala Európska únia, budú mať od budúceho roka nové clo. Tie sa budú vzťahovať na všetky nízko-nákladové zásielky, pričom clo bude jednotné v hodnote troch eur. Lacné zásielky z Číny sa tak výrazne predražia. Dôležitý je dátum, odkedy začne toto clo platiť. Treba si ho poriadne zapísať.
Už pár týždňov dozadu sa začalo otvorene hovoriť zo strany Európskej komisie o zavedení povinného cla na lacné zásielky z Číny. Obľuba nízkonákladových balíčkov najmä z eshopov Shein či Temu u Slovákov a všetkých Európanov rastie a tomuto trendu sa únia rozhodla povedať dosť. Avizovala zavedenie trojeurového cla pre malé zásielky z krajín mimo únie, a to sa napokon aj schválilo. Informuje o tom agentúra Reuters.
V súčasnosti je povinné clo zavedené pre balíky v hodnote nad 150 eur. Od 1. júla 2026 to bude aj pre lacnejšie, do 150 eur. Jednotné clo vo výške 3 eurá sa dotkne každého. Podľa agentúry sa na jeho zavedení dohodli všetci ministri financií EÚ. Balíčky, ktoré kupuje nejeden Slovák, sa tak predražia.
Dôvodom, prečo zavádzajú clo pre lacné balíky do 150 eur, je snaha obmedziť lacného tovaru z Číny, ktorý dlhodobo tlačí ceny nadol a vytvára tak neprimeraný tlak na európskych predajcov. Aj trojeurové clo má byť však len dočasným riešením. A to dovtedy, kým EÚ neprijme novú komplexnú úpravu, ktorá bude riešiť lacné balíky z Číny a úplne nezruší výnimku na clo pre zásielky do 150 eur.
Dočasné riešenie
Podľa francúzskeho ministra financií Rolanda Lescura má byť 3-eurové clo len dočasným riešením, ktoré bude platiť dovtedy, kým EÚ neprijme komplexnú úpravu a úplne nezruší výnimku pre zásielky do 150 eur. Pôvodne mala výnimka na clo platiť do roku 2028. Bol to práve slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý vyzýval komisiu, aby urýchlene začala konať a nečakala. „Je to kľúčový krok k posilneniu pozície Európskej únie v čase rýchlo sa meniacej obchodnej reality,“ napísal s tým, že odklad je v rozpore s naliehavosťou situácie. Pripomenul tiež, že európske firmy potrebujú okamžité riešenie, pretože výnimka podľa nich narúša férovú hospodársku súťaž. „Bude mimoriadne ťažké vysvetliť našim podnikom a občanom, prečo EÚ nedokáže konať rýchlejšie,“ uviedol. Upozornila na to agentúra AFP.