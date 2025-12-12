Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka

Cestujte so ZSSK aj vy (Zdroj: ZSSK)
BRATISLAVA - Od 14. decembra platí na Slovensku nový cestovný poriadok, ktorý sa dotýka aj diaľkovej vlakovej dopravy. Priblížime vám, čo všetko sa mení.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaviedla nový Grafikon vlakovej dopravy 2025/2026Výbornou správou je ukončenie viacerých dlhodobých výluk, ale aj viac spojení po celej krajine. Pribudnú aj moderné vlaky. Cieľom je čo najväčší komfort pre cestujúcich. Pozrite si, aké novinky vás čakajú.

Diaľková vnútroštátna doprava 

Vlaky Ex 5xx a 6xx Košice – Bratislava

Na trati Košice – Bratislava ostáva zachovaný denný hodinový takt vlakov Ex  s dvomi pármi zrýchlených Ex 5xx. Na linke Humenné – Košice – Bratislava je vedený 1 pár nočných vlakov R 680/681. Ďalej sú na linke vedené vlaky Ex 6xx na trase Bratislava – Vrútky, Bratislava – Žilina a Košice - Žilina.

  • Odchod z Bratislavy budú mať všetky expresné (Ex) vlaky  zjednotený na 32. minútu.
  • Zachované zostávajú prestupy v stanici Košice na regionálne expresy (REX) Košice – Humenné a rýchliky (R) Košice – Zvolen, v stanici Vrútky na rýchliky Žilina – Zvolen/Banská Bystrica, v Žiline na EC/R Žilina – Ostrava/Praha.
  • Nočné spojenie je zachované vlakmi R 680/681 ZEMPLÍN Bratislava – Humenné s prípojmi v Bratislave na vlaky rjx 160/167 Zürich – Bratislava.
  • Vlak R 681 ZEMPLÍN z Bratislavy - upravený príchod do Košíc cca 60 minút neskôr na 5:40. Uvedené znamená, že sa cestujúci budú môcť dlhšie vyspať v lôžkových a ležadlových vozňoch.
  • Z Košíc do Humenného bude vlak R 681 odchádzať o hodinu neskôr, teda o 6:01 s príchodom do Humenného o 7:29. Od nového GVD po ukončení elektrifikácie Bánovce nad Ondavou – Humenné odpadne potreba prestupu do náhradnej autobusovej dopravy.

Zrýchlené vlaky Ex 5xx KRIVÁŇ (Bratislava – Žilina – Košice)

Z dôvodu zachovania rýchleho spojenia medzi dvoma najväčšími mestami Slovenska zostávajú zachované dva páry zrýchlených Ex 5xx, ktoré trasu medzi Bratislavou a Košicami zvládnu za menej ako 5 hodín. Ide o vlaky:

  • Ex 502 KRIVÁŇ (Košice 5:34 – Bratislava hl. st. 10:27)
  • Ex 505 KRIVÁŇ (Bratislava hl. st. 5:32 – Košice 10:26)
  • Ex 525 KRIVÁŇ (Bratislava hl. st. 15:32 – Košice 20:26)
  • Ex 526 KRIVÁŇ (Košice 17:34 – Bratislava hl. st. 22:27)
  • Vlaky majú upravené časy: nepárne 5xx z Bratislavy odchádzajú na 32. minútu (čo je o 5 minút neskôr ako doteraz), príchod do Košíc ostáva zachovaný ako doteraz.
  • V smere z Košíc odchádzajú na 34. minútu (čo je o 1 minútu skôr ako doteraz a príchod do Bratislavy je na 27 minútu, čo je o 6 minút skôr ako doteraz).
  • Jazdný čas týchto vlakov bude v úseku Košice – Bratislava 4 hodiny a 53 minút a v opačnom smere 4 hodiny a 54 minút. Obidva smery budú zrýchlené  o 5 minút oproti predchádzajúcemu grafikonu.
  • Tieto vlaky budú zastavovať identicky ako doteraz: okrem východiskovej a cieľovej stanice to bude Kysak, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Trenčín, Trnava a Bratislava-Vinohrady.
  • Všetky vozne radené v týchto vlakoch zostávajú povinne miestenkové.

Vlaky Ex 6xx TATRAN (Bratislava – Žilina – Košice)

  • Ostáva zachovaný celodenný hodinový takt vlakov.
  • Naďalej zostávajú štyri vlaky z tohto hodinového taktu zrýchlené Ex 5xx KRIVÁŇ s taktovými odchodmi/príchodmi expresných vlakov 6xx z/do Bratislavy.
  • Z Košíc do Bratislavy budú vlaky vedené každú hodinu od 4:07 do 18:07.
  • V opačnom smere z Bratislavy do Košíc budú vlaky vedené každú hodinu od 4:32 do 18:32.
  • V rámci hodinového taktu sú prípoje v stanici Bratislava hl. st. na/od vlakov EC Budapešť – Bratislava – Praha s prestupným časom 38 minút, čo znamená celkovú spoľahlivosť prestupov,
  • Jazdná doba bude v smere z Košíc do Bratislavy 5 hodín a 20 minút, a teda bude rýchlejšia o 6 minút oproti grafikonu 2024/2025.
  • V opačnom smere to bude 5 hodín a 21 minút, a teda rýchlejšia o 5 minút. V grafikone 2024/2025 vlaky Ex 6xx zvládli trasu Košice – Bratislava hl. st. za 5 hodín a 26 minút.
  • Neskorší príchod vlaku R 681 do Košíc o cca 60 minút  (Košice 5:40) – možnosť dlhšieho spánku.

Vlaky R 7xx POVAŽAN (Bratislava – Žilina; Bratislava – Púchov)

  • Po predpokladanom ukončení rekonštrukcie uzla Žilina od júnovej zmeny GVD 2025/2026 – po konverzii napätia v stanici Žilina budú vlaky R 7xx vedené z/do Žiliny v hodinovom takte.
  • Od začiatku grafikonu budú vedené v súčasných trasách pod číslom R 107xxx, od spomínanej júnovej zmeny sa vrátia ku kmeňovému číslu 7xx.
  • Pri vedení vlakov z/do Žiliny bude možné opätovne radiť multifunkčný vozeň s prislúchajúcimi službami doplnený o novú službu dámske kupé.
  • Zavedenie garantovaného smeru vo všetkých vlakoch a vozňoch na linke Bratislava – Púchov – Žilina.

Vlaky R 8xx URPÍN (Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica)

  • Výluky na južnej trase by mali byť ukončené do konca grafikonu 2024/2025, čo znamená, že vlaky by mali byť vedené v celom úseku Bratislava – Banská Bystrica bez potreby prestupu do náhradnej autobusovej dopravy.
  • Nepárne R 8xx Bratislava hl. st. odchod nepárna hodina a 52. minúta – Banská Bystrica príchod nepárna hodina a 28. minúta.
  • Párne R 8xx Banská Bystrica odchod párna hodina a 31. minúta – Bratislava hl. st. príchod párna hodina a 8. minúta.
  • Jazdná doba Bratislava – Banská Bystrica bude 3 hodiny 36 minút, čo je o 19 minút menej oproti jazdným časom k začiatku GVD 2024/2025.
  • Jazdná doba Banská Bystrica – Bratislava bude 3 hodiny 37 minút, čo je o 16 minút menej oproti jazdným časom k začiatku GVD 2024/2025.
  • Na linke ostáva zachovaný dvojhodinový celodenný takt vlakov s jedným párom posilových vlakov vedených v piatok a nedeľu.

Vlaky R 9xx FATRAN (Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky)

  • Všetky vlaky FATRAN majú predĺženú trasu až do/zo Žiliny.
  • Prestupný čas vo Vrútkach smer Zvolen/Banská Bystrica v smere od Bratislavy je 23 minút, v smere od Košíc 5 minút.
  • Prestupný čas vo Vrútkach zo Zvolena/Banskej Bystrice do Bratislavy je 27 minút a do Košíc 7 minút.
  • Z celkového počtu 18 vlakov linky R 9xx bude 11 vlakov vedených v úseku Žilina – Banská Bystrica a 7 vlakov v celom úseku Žilina – Zvolen.

Diaľková medzištátna doprava

Spojenie Slovensko – Rakúsko (ZSSK/ÖBB)

V grafikone 2025/2026 sú medzi ZSSK a ÖBB aj naďalej vedené:

  • 1 pár railjet xpress Zürich – Bratislava Petržalka – Bratislava hl. st. naďalej cez pohraničný priechod Kittsee
  • 19 párov vlakov v hodinovom takte v relácii Bratislava hl. st. – Marchegg – Wien Hbf
  • 23 párov vlakov na trase Bratislava-Petržalka – Kittsee – Wien Hbf.
  • 1 pár víkendových vlakov Bratislava-Petržalka – Műrzzuschlag.

Spojenie Slovensko – Rakúsko/Švajčiarsko (ZSSK/ÖBB/SBB)

Na linke Bratislava hl. st. – Bratislava-Petržalka – Wien Hbf – Salzburg – Innsbruck – Zűrich pri vlakoch kategórie railjet xpress (rjx) nedochádza od nového cestovného poriadku k žiadnym zásadným zmenám:

  • Vlak rjx 160 bude z Bratislavy hl. st. odchádzať o 6:00 a v opačnom smere vlak rjx 167 prichádzať do Bratislavy hl. st. o 21:51 so zachovaním ranného prípoja od vlaku R 680 na vlak rjx 160.

Spojenie Slovensko – Maďarsko (ZSSK/MÁV)

Vlaky Os 13xx Bratislava-Nové Mesto – Hegyeshalom

  • Na linke Bratislava–Nové Mesto – Rajka – Hegyeshalom bude naďalej zabezpečovaná obsluha v dvojhodinovom takte s vloženými vlakmi do hodinovej obsluhy v špičkách pracovných dní.

Vlaky R 1xx Košice - Budapešť

  • Na linke Košice – Miskolc – Budapest Keleti pu. zostáva zachovaný počet 7 párov vlakov v dvojhodinovom intervale.
  • Vlaky odchádzajú v intervale 05:42 – 17:42 z Košíc vždy v nepárnu hodinu a 42. minútu a prichádzajú do Budapešti v nepárnu hodinu 16. minútu.
  • V opačnom smere sú odchody z Budapešti každé dve hodiny v čase od 06:36 do 18:36.

Vlaky rj, EC, EN linky Budapešť – Bratislava –  Praha

V rámci spojenia Maďarsko  Slovensko – Česko (tranzitný koridor Kúty – Štúrovo) dochádza od nového cestovného poriadku k nasledujúcim zmenám:

  • Na linke Praha – Bratislava – Budapešť budú vo vlakoch so súpravami ČD  nasadzované jednotky ComfortJet/RailJet, ktoré prinesú významný posun v kvalite cestovania. 
  • Vlaky EC 130/131 Bathory Budapest – Nyug. – Warszawa budú mať priamy vozeň do stanice Krakow Gl. (priame spojenie do stanice Prezemysl zaniká). 
  • Vlaky EC 284/285 budú mať nové čísla 298/299 a budú vedené cez Olomouc, Přerov, trasa do Bratislavy bude posunutá o 60 min. skôr s príchodom cca o 22:50. 
  • Vlak EN 476/477 Metropol bude vedený dvojskupinovo priamymi vozňami do Varšavy bez zachádzania do Krakova a skupinou priamych vozňov do Krakova a stanice Przemysl. Vlak bude vedený v súprave klasickej stavby.

Spojenie Slovensko – Česko ZSSK/ČD

Vlaky SC 240/241 PENDOLINO KOŠIČAN, EC 14x Žilina – Praha, R 34x Žilina – Ostrava, EC 12x, 22x Žilina – Púchov – Praha a EN 442/443 Humenné - Praha

  • Vlak SC 240/241 PENDOLINO KOŠIČAN bude opätovne vedený súpravou Pendolino. 
  • U vlakov EC 14x Žilina – Praha hl. n. bude pri cestovaní do Česka povinnosť zakúpiť si miestenku.
  • Predbežne od 16. februára 2026 až do konca roka pripravuje český správca infraštruktúry dlhodobú výluku v úseku Horní Lideč – Vsetín, čo spôsobí zmeny v cestovnom poriadku diaľkových vlakov v súvislosti s nutnosťou použitia náhradnej autobusovej dopravy na časti trasy vlakov.

Spojenie Slovensko – Ukrajina (ZSSK – UZ)

Vlaky R 96x Košice –   Čop, Košice – Mukačevo

  • V priebehu platnosti GVD 2024/25 došlo k predĺženiu vlakov R 964/961 – Košice – Čop s priamymi vozňami z/do Bratislavy až do/z stanice Užhorod, čo bude zabezpečené aj v GVD 2025/2026.
  • Spojenie Ukrajiny a Slovenska ďalej zabezpečujú dva páry vlakov R 96x na trase Košice – Mukačevo.

Spojenie Slovensko – Poľsko (ZSSK – PKP)

Vlaky Os 8xxx Medzilaborce – Rzeszów/Sanok

  • Na trase pohraničná priechodová stanica Medzilaborce – Lupkow – z dôvodu pripravovanej nepretržitej výluky na poľskej strane v GVD 2025/26 a 2026/27 nebude realizovaný žiadny výkon v cezhraničnej doprave.

Vlaky REX 83xx Poprad-Tatry – Muszyna

  • Dva páry REX 83xx vlakov Poprad-Tatry – Plaveč – Muszyna, ktoré sú vedené počas víkendov v zimnej a letnej turistickej sezóne.

Vlaky Os 4xxx Skalité – Zwardoň

  • 10 párov medzištátnych regionálnych vlakov na linke Skalité – Zwardoň.

POZRITE SI PREHĽAD ZMIEN

Advertoriál pripravený v spolupráci so ZSSK.

