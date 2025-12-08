Aký musí byť váš príjem, aby ste dostali energopomoc? Prehľadná TABUĽKA vám ukáže maximálne sumy

BRATISLAVA – Dlho avizovaná energopomoc nadobudla jasné kontúry. Vláda špecifikovala, na základe čoho bude konkrétnym domácnostiam pridelená. A hoci ju nedostane každý, kompetentní sľubujú, že dotknúť by sa mala až 90 percent domácností. To, či do tejto skupiny spadáte aj vy, si teraz môžete overiť v prehľadnej tabuľke.
Vláda o energopomoci hovorila už dlhšie, bližšie detaily o tom, komu a na základe akých parametrov bude vyplácaná, sme sa však dozvedeli len tento týždeň. Podľa nariadenia, ktoré schválila vláda, bude adresná energopomoc v roku 2026 poskytovaná podľa tzv. bonity energetickej domácnosti. Jej hraničná hodnota, do ktorej sa bude poskytovať pomoc, bude 1930 eur na kalendárny mesiac.
Pri výpočte bonity sa celkové príjmy domácnosti prepočítajú na upravený počet jej členov, vrátane detí a to tak, že prvý dospelý člen má koeficient 1. Každý ďalší dospelý a dieťa nad 14 rokov má koeficient 0,7 a dieťa do 14 rokov má koeficient 0,5. Koeficienty všetkých členov sa spočítajú, tento súčet sa vynásobí číslom 12 a týmto číslom sa vydelí celkový ročný príjem domácnosti.
Po ozrejmení mechanizmu sa na Slovensku brali do rúk kalkulačky a v domácnostiach sa začalo veľké prepočítavanie, mnohí ľudia totiž nevedli odhadnúť, či sa pomoc dotkne aj ich alebo hraničnú sumu 1930 eur prekročia. Pomôcť lepšie sa zorientovať vám môže aj prehľadná tabuľká, ktorú zostavil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. Tá zobrazuje maximálny možný príjem pri rôznych kombináciách zloženia domácnosti podľa počtu členov a ich veku.