Žila DVOJITÝ život a nikto nič netušil: Až pred dôchodkom prezradila deťom ŠOKUJÚCE tajomstvo! Pravda im vyrazila dych

LOS ANGELES – Ann Butlerová desaťročia predstierala, že je diplomatkou. Jej deti netušili, že za zatvorenými dverami viedla nebezpečný dvojitý život. Až po 27 rokoch im prezradila pravdu, ktorá zmenila všetko.
Ann Butlerová takmer tri desaťročia viedla život, ktorý jej najbližší považovali za obyčajný. Jej manžel Joe, s ktorým bola 37 rokov, síce vedel, čím sa jeho žena skutočne živí, no ich päť detí žilo v presvedčení, že mama pracuje ako diplomatka na americkom ministerstve zahraničia. Vďaka tomu rodina cestovala po celom svete – aspoň tak im to vysvetľovali. Pravda však bola úplne inde.
Mama tajná agentka
Ann už od roku 1986 pôsobila ako tajná agentka CIA, informuje portál LadBible.com. Kým Joe mlčal a pomáhal udržiavať krycie príbehy, deti si nikdy ani len nepomysleli, že ich mama patrí k najutajenejším ľuďom amerických služieb. Jej dcéra Alexis priznala pre Today, že by netipovala, že jej mama je špiónka, pretože pre ňu bola jednoducho… mamou.
V CIA mala Ann náročnú úlohu – získavať a obracať agentov, ktorí ju mohli priblížiť k zahraničným vládam či teroristickým skupinám. Každý deň čelila riziku, že ju prezradia. Dokonca cestovala dlhé hodiny pod falošnou identitou, keď bola takmer v deviatom mesiaci tehotenstva. Nebezpečenstvo bolo bežnou súčasťou jej práce.
Balansovanie medzi rodinným životom a tajnou prácou bolo extrémne náročné
Svoju tajnú kariéru opísala v knihe Wife, Mother, Spy, ktorú CIA oficiálne schválila na vydanie. Ann priznala, že balansovanie medzi rodinným životom a tajnou prácou bolo extrémne náročné. Aj keď tvrdí, že „nikdy nemusela voliť medzi kariérou a rodinou“, priznala, že prišla o synove prvé narodeniny, keď uviazla v Sarajeve. „Musela som byť neustále sústredená. Môj čas patril buď práci, alebo rodine. Robila som zoznamy, plánovala a pripravovala sa,“ opísala.
Mama našla vo vreckách dcéry to, čo by ste nečakali: Pozrite, čo si doniesla domov! Zostanete v nemom úžase
Najstaršia dcéra sa pravdu dozvedela náhodou od spolužiačky – dcéry jednej z Anniných nadriadených. Zvyšné deti však žili v nevedomosti až do večera pred jej odchodom do dôchodku. Až vtedy im mohla odhaliť pravdu, aby ich mohla vziať na svoju oficiálnu rozlúčku v budove CIA. Príbeh Ann Butlerová je dôkazom, že aj ten najobyčajnejší rodinný život môže skrývať tú najfascinujúcejšiu dvojitú identitu.