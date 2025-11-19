TREST od učiteľky skončil TRAGÉDIOU: Žiačka (†12) musela CVIČIŤ pred celou triedou, o niekoľko dní ZOMRELA!

BOMBAJ – Školské tresty treba vyberať s mierou. Nemôžu však byť ani príliš ľahké, aby si žiaci uvedomili, že za chyby sa platí. V prípade tejto základnej školy v Indii sa však odohrala veľká tragédia. Jedna z miestnych žiačok musela byť prevezená do nemocnice, kde zomrela. Všetko sa to začalo neprimeraným trestom od učiteľky.
Indické mesto Vasa-Virár sa ponorilo do smútku. Len 12-ročná žiačka miestnej súkromnej základnej školy prišla náhle o život. Odštartoval to sled udalostí, ktoré sa začali týždeň pred jej smrťou. Ako píše India Today, dňa 8. novembra prišla Anshika Gaudová do školy 10 minút po začiatku vyučovania. Učiteľka ju za neskorý príchod chcela potrestať, pričom si vybrala fyzický trest.
Anshika musela pred celou triedou spraviť 100 sklápačiek spôsobom sed-ľah. Navyše po celý čas musela mať na chrbte ťažkú školskú tašku plnú učebníc. Okrem nej si trest odpykali rovnakým aj ďalší štyria spolužiaci.
Veľké bolesti
Chvíľu na to sa Anshinka začala sa sťažovať na bolesti v krku a v chrbte. Nemohla sa dokonca postaviť. Počas dňa sa jej stav trochu zlepšil, no keď v ten prišla domov, všetko išlo ako z kopca. Rodičia ju najprv previezli do nemocnice v Nallasopara. Jej stav bol ale tak vážny, že ju preložili do väčšej nemocnice v Bombaji.
Lekári sa snažili mladú žiačku zachrániť, no v piatok 14. novembra prišla o život. "Stále čakáme na výsledky pitvy a na závery vyšetrovania v budove školy. Až následne zvolíme patričné kroky," uvádza jeden z kriminalistov pre The Indian Express. Na verejnosť prenikla okrem toho informácie, že potrestané dievča trpelo už predtým na nešpecifikované zdravotné problémy.
Miestne úrady vyhlásili, že pokiaľ sa prípad poriadne nevyšetrí, škola aj celý okolitý areál zostanú zatvorené.