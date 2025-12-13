Poslanci za Smer sú v smútku: Zomrel ich dlhoročný kolega a priateľ!

BRATISLAVA - Vo veku 69 rokov zomrel dlhoročný politik za Smer Vladimír Matejička. O úmrtí exposlanca informoval na sociálnej sieti jeho stranícky kolega minister financií Ladislav Kamenický.
Kamenický označil v statuse Matejičku za priateľa. "Je mi veľmi ľúto, že nás dnes opustil náš dlhoročný kolega Vladimír Matejička. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť dcére Zuzane a celej rodine. Vlado, odpočívaj v pokoji. RIP," napísal financmajster.
K smutnej správe sa vyjadril aj predseda NRSR Richard Raši. "S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí bývalého poslanca NR SR Vladimíra Matejičku. Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote. Zároveň je to bolestná strata pre našu kolegyňu Zuzanu Matejičkovú a jej rodinu. Vyjadrujem úprimnú sústrasť a prajem veľa síl v tomto ťažkom čase," napísal na sociálnej sieti.
Matejička pôsobil ako poslanec NRSR dlhých 14 rokov, a to od 2006 do 2020.