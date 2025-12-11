MIMORIADNE Pri Lučenci sa prevrátil autobus: Hlásia niekoľko zranených! Polícia zverejnila prvé DETAILY

LUČENEC - Dnes v skorých ranných hodinách došlo za obcou Fiľakovské Kľačany v smere na Lučenec k dopravnej nehode autobusu. Nehoda si vyžiadala 10 zranených.
O nehode informovala polícia s tým, že zasahujú na mieste. Neskôr informovali, že 56-ročný vodič z doposiaľ neznámych príčin zišiel mimo cestu kde následne došlo k prevráteniu autobusu na bok. "Podľa predbežných informácií sa malo v autobuse počas nehody nachádzať 25 cestujúcich. Z miesta nehody bolo prevezených 10 cestujúcich do nemocnice," uviedla polícia.
Podľa predbežných lekárskych správ ide v dvoch prípadoch o ťažké zranenia a 8 osôb utrpelo ľahké zranenia. Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol a taktiež orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktoré boli s negatívnym výsledkom. Dokumentovanie nehody si vyžiadalo čiastočné obmedzenia v doprave.
"Presná príčina vzniku nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti sú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania, ktoré si prevzal lučenecký vyšetrovateľ. Počas dokumentovania nehody bol na mieste prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy," dodala polícia.
"Na miesto nehody vyslali operátori tiesňovej linky 155 tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Do nemocnice v Lučenci boli po prvotnom ošetrení prevezené dve pacientky, 46-ročná žena s úrazom hlavy a predkolenia a 70 ročná žena s poranením pleca. Do nemocnice v Rimavskej Sobote záchranári transportovali 56-ročného muža s povrchovým poranením hlavy a úrazom dolnej končatiny a tiež 70-ročného muža s poranením pleca," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.