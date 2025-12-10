Kauza Fero Joke naberá na obrátkach! Prominenti sa ho zastali: Namiesto vďaky vlna hejtu

BRATISLAVA - Po tom, čo Fero Joke verejne priznal chybu a ospravedlnil sa za neprimerané dotyky počas akcie v Prahe, prišla vlna podpory od známych slovenských celebrít. Lenže namiesto vďaky čelia aj ony samy ostrým útokom od fanúšikov, ktorí nesúhlasia s tým, že sa komika zastali.
Herečka z Dunaja, Jana Majeská, napísala pod Ferov príspevok jednoduché „Takto sa to robí.“ Lenže to úplne stačilo, aby sa dostala pod paľbu kritiky. „Takže po ospravedlnení je to v poriadku?“ napísala jedna z Ferových sledovateliek a pridali sa desiatky ďalších. Majeská reagovala razantne: „Nevyžiadaný dotyk bez súhlasu nikdy nie je v poriadku. V poriadku je priznanie chyby a prevzatie zodpovednosti. Ak by sa to opakovalo, budem prvá, ktorá to jasne pomenuje.“ Aj napriek tomu sa musela brániť voči ďalším komentárom, v ktorých ju ľudia obviňovali z relativizovania situácie, pričom jasne zdôraznila, že ocenila iba spôsob, akým sa Fero postavil k chybe, nie samotnú chybu.
Kristína Tormová sa pridala s emotívnym poďakovaním: „Ďakujem ti za ukážku pokory. Za odvahu. A môžeš nepiť so mnou.“ Jej komentár taktiež vyvolal tvrdú diskusiu, preto musela doplniť: „Absolútne odsudzujem akékoľvek dotyky bez zvolenia. Absolútne. Tu reagujem na to, ako sa Fero zachoval "po tom". Lebo to ešte nikto takto neurobil a takto by to malo byť, ak sa už niečo udialo. Žiadne ale... A to je tá pokora. To je to, za čo ďakujem. Že po prúseri a po vytriezvení sa nezachoval ako všetci ostatní, ktorí obdobné veci bagatelizujú, zosmiešňujú, zľahčujú a akýmkoľvek obetiam nepríjemného zážitku sa nikdy v živote ani len neospravedlnia.“