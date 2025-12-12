ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy

BRATISLAVA - Väčšina ľudí už hľadá inšpiráciu na darčeky. Topky.sk preto spojili sviatočnú atmosféru s možnosťou získať malú radosť — každý deň. Adventný kalendár je obľúbený, jednoduchý a prináša pocit prekvapenia, ktoré k Vianociam prirodzene patrí.
Predpredaj.sk chce spríjemniť advent všetkým, ktorí milujú dobrú hudbu, divadlo či šport a zároveň pomôcť nájsť ideálne vianočné darčeky. Zážitok je ten najkrajší dar, ktorý teraz môžete získať ešte výhodnejšie. Je len na vás, aké podujatie si vyberiete: koncerty známych interpretov, divadelné predstavenia, muzikály, športové zápasy, festivaly, stand-up comedy alebo rodinné akcie.
Päť tipov, ktoré sa oplatí vidieť naživo
Hľadáte podujatie, na ktoré by ste chceli ísť? Stačí si len vybrať z bohatej a atraktívnej ponuky Predpredaj.sk, kde nájdete desiatky udalostí. Prinášame vám päť tipov na parádny koncert:
- Kontrafakt Murdardo Mulano Tour po 20. rokoch
- Kali – idem k vám!
- Iné Kafe - 30 ROKOV (1995-2025) GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR
- ŠKWOR - BLÍŽ K VÁM TOUR 2026
- KORBEN DALLAS – TURNÉ ČOMU UVERÍŠ
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte!
Vyhrajte voucher od Predpredaj.sk v hodnote 10 eur — zapojte sa do Adventného kalendára a potešte seba či svojich blízkych nezabudnuteľným zážitkom. Súťaž trvá počas piatka 12. decembra 2025 až do konca víkendu. Stačí správne odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku a odoslať formulár.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Predpredaj.sk.