Mrazivé detaily smrti Čecha (†42) v Egypte: Brutálny útok žraloka, telu chýbali ruky aj noha

"V oblasti Marsá Alam je veľa žralokov. Turisti sem jazdia už najmenej 15 rokov, ešte pred hotelovou výstavbou, ale nikdy tu nebol problém. Nič také ako piatkový útok si nepamätám," povedal pre Blesk miestny taxikár Steven.

"Tragédia sa stala v blízkosti hotelov Habiba Beach a Kahramana Beach. Telo podľa neho našli potom relatívne neďaleko pri treťom hoteli Marsa Shagra, ktorý má s dvoma spomínanými spoločnú pláž. Telo muža tak pravdepodobne vlny niesli niekoľko stoviek metrov do zálivu. To naznačuje aj správa miestnej tlače, podľa ktorej jeden z pracovníkov hotela našiel roztrhané telo na pobreží. Chýbali mu ruky a jedna noha," napísal Blesk.

"Telo bolo nájdené na mori pri Brayka Bay," napísala na sociálnej sieti Facebook Češka Barbora. Ide o záliv, ktorý je vzdialený viac ako šesť kilometrov. Informácie o tom, ako presne ďaleko vlny telo odplavili, sa teda rôznia a viac svetla do prípadu zatiaľ nevniesli ani oficiálne egyptské úrady.

"Kúsok pri tom móle, kde sa to stalo, nás miestni varovali, že je tam ostrovček žralokov a že by tam turisti vôbec nemali plávať. Chlapec, ktorý tam s ľuďmi šnorchluje, hovoril, že tam môže len on, pretože vydrží päť minút pod vodou a dokáže žralokov podplávať," uviedol český turista Martin, ktorý v rovnakom hoteli trávil rodinnú dovolenku.

Miestny profesionálny potápač tvrdí, že muž pri šnorchlovaní plával príliš ďaleko od móla na otvorené more. "Hovoríme tomu "modrá" voda a je to veľmi nebezpečné," povedal. Podľa neho Čecha po vytiahnutí z vody previezli do nemocnice v Marsá Alam. Dôvodom, ktorý prilákal žralokov, však mohla byť aj dobytkárska loď, ktorá údajne vyhadzovala neďaleko pobrežia mŕtve kusy do mora.

Manželka a dve deti zosnulého sa v sobotu vrátili späť do vlasti. Koľko potrvá repatriácia tela zatiaľ nie je jasné. Odborníci na základe pitvy zisťujú, o aký druh žraloka išlo, aby ho mohli vypátrať a zabiť.

Hovorca cestovnej kancelárie Exim Tours Stanislav Zíma vysvetlil, že útok žraloka bol neštandardný. "Takto útoky žralokov nebývajú popisované. Neštandardný bol vo fatálnej brutalite aj opakovaní útoku v krátkom časovom úseku," uviedol pre TV Nova.