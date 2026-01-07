Šokujúce plány Donalda Trumpa: Grónsko má byť prioritou USA! Na stole je aj možnosť použitia armády

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska a využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je „vždy jednou z možností,“ uviedol v utorok Biely dom. Informuje o tom agentúra Reuters a stanica Sky News.
„Prezident Trump dal jasne najavo, že získanie Grónska je prioritou národnej bezpečnosti Spojených štátov a že je to kľúčové pre odstrašenie našich protivníkov v arktickom regióne,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení. „Prezident a jeho tím diskutujú o širokej škále možností, ako jej dôležitý cieľ zahraničnej politiky realizovať, a samozrejme, využitie americkej armády je vždy možnosťou, ktorú má vrchný veliteľ k dispozícii,“ dodal.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa informuje, že snahy o prevzatie kontroly nad Grónskom zahŕňajú kúpu územia alebo vytvorenie zmluvy o voľnom pridružení s ostrovom. Podľa tohto predstaviteľa je diplomacia vždy prvou voľbou Trumpa, rovnako ako uzatváranie dohôd, ktoré prezident „miluje“. „Takže ak by sa dala uzavrieť dobrá dohoda o získaní Grónska, určite by to bol jeho prvý inštinkt,“ dodal predstaviteľ.
Trump sa Grónska nevzdáva ani napriek tlaku NATO
Trump údajne chce, aby USA získali Grónsko ešte počas súčasného prezidentského obdobia a že táto otázka „nezmizne“ zo stola napriek námietkam ostatných lídrov členských štátov NATO. Toto vyjadrenie Bieleho domu prišlo po tom, čo grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová v utorok oznámila, že Dánsko a Grónsko požiadali o naliehavé stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marco Rubiom. Cieľom schôdzky by podľa nej bolo prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku.
Sobotňajší vojenský zásah amerických síl vo Venezuele, počas ktorého zadržali a do USA odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, opäť vyvolal obavy z oživenia zámerov amerického prezidenta prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska.
Trump po intervencii opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN zase povedal, že je oficiálnym stanoviskom vlády USA, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov. Na výroky amerického prezidenta o Grónsku v utorok reagovali aj európski lídri, ktorí v spoločnom stanovisku zdôraznili, že o svojej budúcnosti môže rozhodnúť iba grónsky ľud a je iba na grónskej a dánskej vláde, ako budú rozhodovať o svojich záležitostiach.