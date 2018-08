Manželka prehovorila o krvavej dráme v Egypte: Žralok trhal Čecha (†42) pred očami dcérky (7)

PRAHA - Minulý piatok otriasla dovolenkármi správa, že 42-ročný český turista podľahol v Egypte rozsiahlym zraneniam po útoku žraloka. V letovisku Marsá Alam bol Petr so svojou manželkou Andreou a dvomi deťmi. Rodine zostávali dva dni do odletu a rovnako ako predtým, aj teraz, sa vybrali zaplávať si k mólu kúsok od hotela. Bohužiaľ, pred očami ženy a dcérky sa odohrala krvavá dráma, z ktorej sa budú spamätávať ešte veľmi dlho. Opis tragédie, ktorý poskytla MF Dnes Andrea, je iba pre silné povahy.

Rodina z Bánova na Zlínsku nikdy predtým v Egypte nebola. Opravovala dom, a tak musela na 15-dňovú dovolenku s leteckou prepravou dlhšie šetriť. Petr sa v obci narodil, jeho manželka sa prisťahovala pred 16-timi rokmi. Vedľa domu mal jej manžel autodieľňu. Okolo domu je stále lešenie. Po návrate z dovolenky chceli manželia dokončiť fasádu a ďalšie drobnosti. Osudný piatok však všetko zmenil.

Obrovské množstvo krvi

Andrea, Petr a ich mladšia dcérka sa išli tak ako zvyčajne okúpať k mólu. "Ja som čakala s malou, až nám plavčík prinesie plávaciu vestu, inak by sme už boli vo vode tiež," hovorí zronená žena pre MF Dnes. "Petr skočil z móla do vody a len kúsok odplával. Zrazu sa otočil, začal zúrivo plávať späť. Stále sa otáčal a zúfalo sa snažil dostať k mólu. Zbadala som za ním vo vode veľký tieň a manžel zmizol pod vodou. Zrazu vyletel nad hladinu chvost žraloka a vyvalilo sa obrovské množstvo krvi... Strašne krvi. Strašne...," zopakovala s tým, že na toto miesto sa chodievalo kúpať množstvo iných rodín aj s malými deťmi.

Zdroj: Thinkstock.com

"Boli tam krásne koraly a po pár metroch útes strmo klesá," uviedla staršia dcéra, ktorá v čase tragédie len zhodou okolností nebola s rodinou pri mori, ale zostala na izbe hotela Calimera Habibaba Beach Resort. "Mala som teplotu a hovorila som si, že za nimi prídem neskôr," uviedlo dievča, ktoré sa v prechádzajúcich dňoch na osudnom mieste taktiež šnorchlovalo.

Plavčík mal zákaz pomôcť

"V tej chvíli sa zbiehali ľudia. Odviedli ma na izbu, a keď som sa pýtala, prečo za ním, preboha, neskočil do vody plavčík, povedali mi, že má zákaz, pretože rovnako nič nezmôže. Naopak má brániť tým, ktorí by do vody chceli skočiť," opísala roztrasená žena, podľa ktorej musel mať žralok určite dva metre. Dcérka, ktorá to všetko spolu s ňou videla, si však myslí, že bol ešte väčší.

Podľa Andrey ich nevarovali, že je nebezpečné kúpať sa v mori medzi poludním a 14. hodinou, keď slnko svieti priamo na hladinu a z plavcov ide strieborná žiara, ktorá láka žraloky. "Nič také nám nikto nehovoril, nikto nás neupozornil," namietla Andrea. Objavili sa špekulácie, že v tom čase okolo plávala dobytkárska loď, ktorá mala nelegálne do mora zhadzovať uhynuté kusy, a tým prilákala predátora. Andrea tvrdí, že nikto žiadnu takú loď nevidel a ani polícia im o niečom takom nehovorila.

Zdroj: Profiimedia

Pohreb nebude verejný

Mólo je stále uzavreté a starosta Marsá Alam sa vyjadril, že po žralokovi sa pátra. Zároveň sa snaží upokojiť situáciu, aby sa turisti nebáli. Cestovná kancelária odporučila, aby sa ľudia kúpali v hotelových zátokách a plytších lagúnach a určite neplávali na otvorené more ďaleko od brehu. Za posledných desať rokov zaútočili žraloky v Egypte pätnásťkrát, pričom štyria ľudia zomreli.

Andrea s dcérami odletela z Egypta v sobotu o pol siedmej ráno prvým lietadlom, ktoré im cestovná agentúra zabezpečila. Z lietadla v Prahe vystúpili bočným východom a nasadli do sanitky a potom do taxi, ktoré ich odviezlo domov. Momentálne čakajú, kedy telo ich otca a manžela budú môcť dôstojne pochovať. Zatiaľ zostáva kvôli vyšetrovaniu v Egypte. K prevozu však môže prísť až o niekoľko týždňov. Verejný pohreb sa neplánuje, obrad má prebehnúť iba v úzkom rodinnom kruhu.