Hrozivý koniec dovolenky Čecha (†41) v Egypte: Zabil ho žralok, útok pred očami manželky

"My sme dostali informáciu, že zomrel na zranenia, ktoré boli následkom útoku žraloka," uviedla Lagronová. Muž bol v Egypte na dovolenke v jednom z päťhviezdičkových hotelov s manželkou a deťmi. Podľa echo24.cz sa svedkom tragédie stala jeho žena.

Hovorca Exim Tours Stanislav Zíma uviedol, že nešťastie sa stalo okolo 15:00 SELČ. "Napadol ho pravdepodobne žralok v hlbšej vode pod mólom," povedal Zíma ČTK. Dodal, že za dvadsať rokov praxe v cestovnom ruchu podobný prípad nezažil.

"Bolo to na otvorenom mori, ku ktorému vedie mólo od hotela. Na konci toho móla dvojica šnorchlovala, rovnako ako väčšina iných hostí," opísal pre český Blesk tragickú udalosť Jan Papež, hovorca Asociácie cestovných kancelárií ČR. "Bol to jeden z veľkých žralokov, nie je jasné, či to bol veľký biely žralok," vyhlásil.

Rodina zosnulého podľa Zímu odmietla pomoc psychológa. "Rodina prejavila želanie vrátiť sa čo najskôr do vlasti," uviedol hovorca Exim Tours.

„Konzul sa následne spojil s delegátom cestovnej kancelárie, ktorý informoval asistenčnú službu a preobjednal rodine letenky z pôvodného termínu na skorší," uviedla Lagronová.

Prípad prevzala miestna polícia. "Čakáme na jej vyšetrovanie, aby sme zistili, čo sa presne stalo a na základe toho mohli ďalej konať, napríklad vydať nejaké odporúčania turistom," dodala hovorkyňa.

Egyptské úrady dnes podľa Zímu zadržali v blízkosti miesta nešťastia obchodnú loď s dobytkom, ktorej posádka je podozrivá, že napriek zákazu hádzala uhynuté zvieratá do mora.

Egypt patrí k obľúbeným cieľom českých turistov. Tento rok v marci zomrel v nemocnici v letovisku Hurgada Čech na zlyhanie srdca. Vlani bola tiež v Hurgade dobodaná česká turistka, ktorá neskôr zomrela. Vyšetrovanie jej smrti stále nie je uzavreté.