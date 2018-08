Krvavý útok žraloka v Egypte: Potápač prehovoril, celá udalosť je podivná!

Českého turistu napadol žralok minulý týždeň v Egypte. Napriek tomu, že vyšetrovanie jeho smrti v egyptskom letovisku Marsá Alam ešte zďaleka neskončilo, miestny potápač vie príčinu. Podľa neho ho mohol zabiť len jeden konkrétny druh žraloka. Rozmer kusnutia bol totiž tak obrovský, že to mohol byť jedine žralok tigrovaný. V rozhovore pre Český Rozhlas Radiožurnál to povedal Egypťan Hossam Helmy.

Tá tragédia je celá podivná

Egyptské úrady však ešte stále pátrajú po žralokovi, ktorý zaútočil na turistu neďaleko hotela Calimera Habiba Beach Resort. Podľa skúseného potápača Hossama Helmy nehľadajú žiadnu malú "rybku", ale žraloka tigrovaného, jedného z nejobávanejších morských predátorov. „Tá piatková tragédia je podivná... Nemáme fotografiu, nemáme svedectvá. V tele obete sme nenašli jediný zub. Rozmer toho kusnutia bol však strašne veľký, 40 centimetrov. To odpovedá jedine žralokovi tigrovanému,“ povedal v piatok v rozhovore pre Rádiožurnál.

Zdroj: profimedia.sk

Egypťan Helmy má na svojom konte takmer päťtisíc ponorov a jeho spoločnosť organizuje potápanie v Červenom mori. Nebohému Petrovi poslal po útoku žraloka na pomoc svojich ľudí na člnoch, už mu však nemohli pomôcť. „Predĺžili sme zákaz plávania a šnorchlovania pri týchto mólach o ďalší týždeň. Všetci sa totiž bojíme, že by sa útok mohol opakovať,“ dodal.

Smrteľná strieborná žiara

Žralok tigrovaný patrí medzi najagresívnejšie druhy. K plážam by sa dostal len ťažko kvôli koralovým útesom, ktoré lagúnu chránia. Čech sa spolu v manželkou a sedemročnou dcérou vydal na mólo, ktoré siahalo až za koralovú bariéru. Zomrel prakticky ihneď potom, čo skočil do vody. „Turisti by si mali uvedomiť, že keď niekto pláva vo vode medzi 12. a 14. hodinou, slnko svieti priamo do mora. Keď niekto vtedy šnorchluje alebo pláva, ide z neho strieborná žiara, a to žraloky láka,“ vyjadril sa pre portál Blesk.cz sa k útoku už skôr starosta Marsá Alam Atef Wagdy.

Žralok tigrovaný Zdroj: Getty Images

Turista zomrel okamžite po prvom kusnutí. „Žralok ho stiahol dole a trvalo nejakú dobu, kým telo vyplávalo nahor. Telo bolo nájdené pre hotelom, neplávalo na iné miesto,“ povedal a odmietol špekuláciu, že okolo plávala loď, ktorá do mora hádzala uhynutý dobytok. V egyptskom letovisku Marsá Alam minulý zomrel český turista na zranenia, ktoré mu spôsobil žralok. Okolnosti nešťastia vyšetruje egyptská polícia. Muž bol v Egypte na dovolenke v jednom z päťhviezdičkových hotelov s manželkou a deťmi. Svedkom tragédie bola jeho žena.