Rázne slová Pellegriniho: VIDEO Jankovská by mala zvážiť odchod! Naznačil, že škodí strane

NAŽIVO Vyhlásenie Petra Pellegriniho

Premiér Peter Pellegrini naznačil, že by mala Monika Jankovská zvážiť odchod z funkcie. Podľa neho je aj na jej zvážení, či medializácia komunikácie s Kočnerom pomáha jej osobe a strane, ktorá ju nominovala. „Trvám na tom, že treba preveriť, či pani štátna tajomníčka mala nezákonnú alebo toxickú komunikáciou s touto osobou.“ Jankovská je však podľa neho predmetom politického zápasu a odmieta, že vláda niekoho kryje.

Na situáciu okolo medializovanej komunikácie a podozrenia voči Monike Jankovskej dnes reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Budem konať, ak sa potvrdia podozrenia

Predseda vlády Peter Pellegrini sa cez víkend vyjadril, že bude konať, ak sa potvrdia podozrenia. Uviedol to v reakcii na výzvu zo strany lídra OĽaNO Igora Matoviča, aby spolu s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom odvolal z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú. „Budem konať, ak sa potvrdia podozrenia. Ale pri pánovi Matovičovi netreba čakať, on sám sa priznal, že sa stretával s Marianom K. Preto si myslím, že by mal ísť všetkým príkladom a ihneď odísť z parlamentu a slovenskej politiky,“ skonštatoval Pellegrini.

OĽaNO bude iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze

Matovič rovnako vyhlásil, že ak Pellegrini neodvolá Jankovskú, budú iniciovať mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde. Líder OĽaNO o tom informoval cez víkend, dnes svoju iniciatívu pred vyhlásením Pellegriniho potvrdil. „Ak predseda vlády Peter Pellegrini dnes nerozhodne o odvolaní nominantky Smeru Moniky Jankovskej z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, hnutie OĽaNO začne zbierať podpisy poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na vyslovenie nedôvery vláde Petra Pellegriniho,“ uviedol Matovič.

Líder OĽaNO v sobotu vyzval premiéra a ministra, aby Jankovskú z funkcie odvolali. Keďže sa tak nestalo, dnes usporiadal celodenný protest pred budovou ministerstva. Okrem iných sa tam objavil aj Andrej Kiska či Ondrej Dostál. „Pani Jankovská je dnes symbolom pokrivenej spravodlivosti a ak pán premiér nie je bábkou v rukách pána Fica, odvolá ju,“ povedal na proteste.

Rezort spravodlivosti sa nebude vyjadrovať

Ministerstvo spravodlivosti dnes tiež zareagovalo na situáciu okolo Jankovskej. Rezort si ctí prezumpciu neviny a plne dôveruje orgánom činným v trestnom konaní. „Preto v tomto štádiu nebude reagovať na nepotvrdené informácie a odmieta pokusy o svoju škandalizáciu a diskreditáciu ako inštitúcie zo strany niektorých politických predstaviteľov. Ministerstvo spravodlivosti SR bude naďalej pokračovať v realizácii opatrení za účelom zvýšenia dôvery v spravodlivosť,“ napísal rezort na sociálnej sieti.

Vyvodenie politickej alebo osobnej zodpovednosti a zotrvanie na pozícii je v súčasnosti na rozhodnutí štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, resp. jej nominujúcej strany. „V prípade, že príslušné orgány činné v trestnom konaní potvrdia akékoľvek väzby štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej s Mariánom Kočnerom, minister spravodlivosti Gábor Gál už v sobotu informoval, že podá okamžite návrh na jej odvolanie,“ dodal.

Gál zváži odvolanie Jankovskej aj zotrvanie na poste šéfa rezortu

Minister spravodlivosti Gábor Gál podľa svojich slov okamžite po potvrdení väzieb na Mariana Kočnera podá návrh na jej odvolanie. „V prípade, že príslušné orgány činné v trestnom konaní potvrdia akékoľvek väzby štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej s Marianom K., bez zaváhania a akýchkoľvek ultimát najmä od politikov, ktorých osobné stretávanie sa s Marianom K. bolo už dávno preukázané, podám okamžite návrh na jej odvolanie,“ reagoval Gál.

Kým vyšetrovatelia informácie nepotvrdia, bude Gál podľa svojich slov rešpektovať prezumpciu neviny a konať uvážene. „Napriek tomu, že štátna tajomníčka je nominantkou strany Smer-SD, v prípade, ak by po nevyvrátiteľnom potvrdení faktov nastali z jej nominujúcej strany akékoľvek snahy o jej zotrvanie vo funkcii, sám zvážim moje ďalšie pôsobenie ako ministra spravodlivosti,“ zdôraznil s tým, že najdôležitejšie je preňho budovať dôveru v justíciu.

Madej nemá dostatok informácií

O prípade Jankovskej nie je ešte dostatok informácií. Hovorí to šéf ústavnoprávneho výboru Róbert Madej, ktorý si chce počkať na ďalšie konanie. „Pozerám to s veľkým záujmom. Som zvedavý, ako sa to vyvinie. Nevieme dostatok informácií, nevieme, v akom procesnom štádiu je to, či sa niečo deje, vieme tam len o jednom úkone, takže počkáme si na ďalšie konanie,“ povedal Madej v pondelok pred novinármi. Dodal, že s Kočnerom si on sám nepísal.