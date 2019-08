Prezidentka ukázala novú róbu: FOTO Čaputová ako Rambo, sekne jej to aj v maskáčoch

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa včera stretla s jedenástimi vojenskými veliteľmi Ozbrojených síl SR. Po debate sa dočkala aj celkom praktického darčeka. Od náčelníka generálneho štábu totiž dostala ako hlavná veliteľka ozbrojených síl patričnú výstroj. Pristane jej to aj v maskáčoch!

Zuzana Čaputoví je prezidentkou niečo vyše dvoch mesiacov a už má za sebou prvé zahraničné návštevy. Okrem oficialít sa nedali prehliadnuť jej róby. Prvá prezidentka Slovenskej republiky sa tak nevyhne ani hodnoteniu outfitov. Tentokrát sa však predstavila v netradičnej róbe. Na sociálnych sieťach sa pochválila fotkou vo farbách armády a v maskáčoch.

Prezidentka v maskáčoch

Patričnú výstroj dostala po stretnutís veliteľmi ozbrojených síl darček. „Od náčelníka generálneho štábu, generála Daniela Zmeka, som dnes dostala výstroj a ako hlavná veliteľka ozbrojených síl som si vyskúšala, aké to je byť v koži našich profesionálnych vojakov. Pri cestách po Slovensku neobídem ani vojenské posádky,“ napísala na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Okrem oficiálnych sociálnych sietí má prezidentka stránku na Instagrame s názvom Zuzana Čaputová Style, ktorá sa venuje hlavne hodnoteniu toho, čo si vezme na jednotlivých akciách na seba. „Máme najkrajšiu hlavnú veliteľku ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ komentuje stránka.

Módna ikona Čaputová

S príchodom prvej prezidentky do úradu sa okrem iného rozoberal aj fakt, že by sa mohla stať módnou ikonou. Všetci hodnotili jej účes, oblečenie i spôsob vystupovania. Samozrejme, ako žena sa tomu nevyhne. Aj podľa jej vlastných slovo to majú z tohto hľadiska ženy náročnejšie než muži. „Sme veľmi hodnotené, ako máme vlasy, či máme dostatočne dlhé šaty, či sa pokrčili cestou,“ povedala Čaputová na tohtoročnom hudobnom festivale Pohoda.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

„Možno sa to niekedy trošku preceňuje, ale zase snažíme sa to nepodceňovať, lebo rozumiem, že aj takto reprezentujem krajinu. Ale keď sa viac hodnotí oblečenie, ako obsah, tak mi je to ľúto,“ povedala.

FOTO Prezidentkin šatník na zahraničných cestách: Skryté významy farieb, ktoré na sebe mala Čaputová

Hlavná veliteľka ozbrojených síl

Čaputová prijala v utorok v prezidentskom paláci jedenásť vojenských veliteľov Ozbrojených síl SR. Hlava štátu a hlavná veliteľka ozbrojených síl pripomenula, že o stav obrany Slovenskej republiky sa zaujíma už od nástupu do funkcie. Pripustila, že "nie všetko je ideálne". Má informácie o tom, že napriek veľkým investíciám do modernizácie nedostávajú vojaci všetko, čo pre svoju službu a prácu potrebujú. Zároveň je oboznámená s tým, že Slovensko zaostáva v plnení záväzkov NATO, hoci sa situácia v tomto smere čiastočne zlepšuje.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Prezidentku znepokojuje niekoľko vecí. „Máme modernizačné plány, ktoré máme problém naplniť a čelia kritike o svojej realizovateľnosti a netransparentnosti. A tiež len veľmi málo, alebo vôbec nie je počuť hlas vojenských profesionálov,“ povedala s tým, že ako prezidentka a hlavná veliteľka sa bude o stav ozbrojených síl zaujímať. Zaujíma ju, ako sa plnia záväzky, aj to, ako efektívne a transparentne investujeme peniaze do obrany. Záleží jej tiež na tom, aké meno majú naše ozbrojené sily v zahraničí.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Preto bude súčasťou mojich návštev regiónov často aj návšteva vojenských posádok. A budem sa pýtať vždy, keď budú pochybnosti o tom, ako sa naše ozbrojené sily rozvíjajú,“ povedala veliteľom s tým, že ich vníma ako svojich spojencov a očakáva od nich otvorenosť, úprimnosť a profesionalitu. Zodpovednosť za stav ozbrojených síl sa podľa nej prejavuje aj tým, že nebudú mlčať, keď budú mať pocit, že prijímané rozhodnutia nie sú v záujme rozvoja ozbrojených síl a plnenia záväzkov. „Dvere ku mne budú vždy otvorené,“ prisľúbila. „Všetkým profesionálnym vojakom sa chcem poďakovať za službu, ktorú pre náš štát odvádzajú. Veľmi si ju vážim.“