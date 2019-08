Podľa Žitňanskej nie je dôvod váhať pri odvolávaní Jankovskej

Podľa Žitňanskej je situácia vážna, pretože sa vedie trestné stíhanie. „Je to neudržateľná pozícia a je úplne absurdné, že skoro týždeň sa celý štát, vrátane najvyšších ústavných činiteľov, zaoberá jednou štátnou tajomníčkou. Štátny tajomník nemôže byť taká politická váha, aby kvôli nemu boli nastúpené politické špičky. Je to celé absurdné. Treba povedať, že už sa nerozprávame len o mediálnych podozreniach. Evidentne sa tu vedie nejaké trestné stíhanie pre podozrenia z korupcie a zneužitia právomoci verejného činiteľa. V súvislosti s ním boli zaistené mobilné telefóny. Vyšetrovanie môže trvať krátko, ale aj dlho. To nevieme. No fakt je, že tu nejaké vyšetrovanie prebieha," povedala Žitňanská v rozhovore.

Jankovská je na plánovanej dovolenke a zatiaľ nereagovala, či odíde zo svojho postu. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom. Denník N tiež priniesol informáciu, že ide o prokurátora Bystríka Paloviča, sudkyne Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú ako aj krajskú sudkyňu Andreu Haitovú, ktorá je Jankovskej sestra. Na odchod z funkcie Jankovskú vyzvala aj prezidentka Zuzana Čaputová, svoje pokračovanie vo funkcii by mala zvážiť aj podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).