Havária osobného auta pri Trebišove si vyžiadala troch zranených: Auto skončilo v priekope

TREBIŠOV - Havária osobného auta vo štvrtok (4. 12.) večer v katastri mesta Trebišov si vyžiadala troch zranených, medzi ktorými bol vodič a jeho dvaja spolujazdci. Nehoda sa stala krátko pred 19.00 h, keď vodič viedol auto po štátnej ceste III/3710 v smere na mestskú časť Nový Majer. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Pri prejazde pravotočivou zákrutou sa vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Zišiel s vozidlom z cesty do trávnatej priekopy, kde prednou časťou narazil,“ uviedla polícia.
Všetky tri osoby z vozidla si do starostlivosti prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ich do nemocnice. Vodič utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní. Spolujazdec sediaci vpredu mal zranenia s predpokladanou dobou liečenia tri až päť dní a spolujazdkyňa sediaca vzadu zranenia s predpokladanou dobou liečenia sedem až desať dní. Dychová skúška prítomnosť alkoholu u vodiča nepotvrdila.