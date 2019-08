O prípade štátnej tajomníčky Jankovskej nie je ešte dostatok informácií, tvrdí Madej

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala minulý týždeň u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. "Pozerám to s veľkým záujmom. Som zvedavý, ako sa to vyvinie. Nevieme dostatok informácií, nevieme, v akom procesnom štádiu je to, či sa niečo deje, vieme tam len o jednom úkone, takže počkáme si na ďalšie konanie," povedal Madej v pondelok pred novinármi. Dodal, že s Marianom Kočnerom si on sám nepísal.

Podľa Madeja je príliš skoro reagovať na situáciu. "Beriem na vedomie to, že podala nejaké trestné oznámenie, opakujem, že je to ešte príliš málo informácií, ktoré máme. Pre mňa ešte nie sú overené."

"Je to nóvum, aj pokiaľ ide o sudcov. Vítam konanie polície, pokiaľ vedia, čo robia a pokiaľ majú zákonný postup, tak môžem povedať, že budem ich konanie rešpektovať," odpovedal šéf výboru na otázku, či si pamätá, že by niekedy polícia zabavila mobilný telefón štátnemu tajomníkovi pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Viaceré opozičné strany trvajú na odchode Jankovskej z funkcie pre jej väzby s Marianom Kočnerom. Aj podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Jankovská komunikáciu s Marianom Kočnerom poprela.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na výzvy na jej odvolanie povedal, že bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) okamžite po potvrdení väzieb na Mariana Kočnera podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.