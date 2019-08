Jankovská vracia úder! Na Matoviča podáva trestné oznámenie za ohováranie

"S obvineným Marianom Kočnerom som nekomunikovala, ani som sa s ním nestretla," uviedla štátna tajomníčka na margo údajnej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsuvou, v ktorej Marian Kočner nazýval Jankovskú svojou "opičkou" na ministerstve spravodlivosti.

Jankovská poukazuje, že to bol práve Matovič, kto sa stretával s Marianom Kočnerom "Igor Matovič nepoprel, že s obvineným Marianom Kočnerom komunikoval a existujú smsky, ktoré to dokazujú. Tento pán používa klebety ako fakt. Ja ako právnička zásadne rozlišujem medzi faktami a ohováraním," dodala Jankovská.

Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov. Opozícia žiada Jankovskej odstúpenie z funkcie. Matovič tvrdí, že Jankovská si s Marianom Kočnerom písala až do jeho zadržania viac ako 1000 správ. Avizoval celodenný protest pred budovou ministerstva spravodlivosti v prípade, ak minister Gábor Gál (Most-Híd) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Jankovskú neodvolajú do nedele do polnoci.

Pellegrini povedal, že v prípade Jankovskej bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Gál podľa svojich slov okamžite po potvrdení väzieb na Mariana Kočnera podá návrh na jej odvolanie. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál podľa svojich slov zotrvanie vo funkcii ministra. Meno štátnej tajomníčky sa malo objaviť v údajnej komunikácii podnikateľa Mariana Kočnera, ktorý je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podnikateľ je ďalej obžalovaný za falšovanie zmeniek TV Markíza a marenie spravodlivosti.