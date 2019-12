Politológ: Satirická stránka o novom Smere by bola prijateľnou kampaňou, ak by bol známy zadávateľ

Radoslav Štefančík

Zdroj: archív R.Š.

BRATISLAVA - Satirická webová stránka novysmer.sk o najsilnejšej vládnej strane by bola prijateľnou formu kampane, ak by bol známy jej zadávateľ. Uviedol to politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Dodal, že zadávateľ kampane by mal byť podľa platnej legislatívy identifikovateľný, v opačnom prípade ide o protiprávnu činnosť. K stránke sa zatiaľ nikto neprihlásil.