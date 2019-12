PRVÉ reakcie politikov na obvinenie Trnku: Konečne bude čeliť spravodlivosti!

Trnka sa mal skutku dopustiť v rokoch 2007 až 2014. Nahrávku Gorily, ktorú získal od Mariana Kočnera, neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní, čím sa dopustil zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Premiér víta, že NAKA v prípade Trnku koná

Premiér Peter Pellegrini víta konanie polície v prípade bývalého generálneho prokurátora. Predseda vlády to povedal novinárom po skončení dnešného rokovania jeho kabinetu. Pellegrini dodal, že všetky takéto kauzy je potrebné preveriť a vyšetriť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

„Samozrejme vítam postup Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý je v súlade s mojím názorom padni komu padni. Ak bol porušený zákon, polícia musí konať. Ja si myslím, že na základe všetkých zverejnených nahrávok či videozáznamov už verejnosť takýto krok očakávala. Tento krok je dobrým signálom, že polícia má voľné ruky a nikto nie je chránený pred zákonom,“ povedal Pellegrini.

Výsledok tu je

Polícia konala v prípade obvinenia bývalého generálneho prokurátora dostatočne rýchlo a tak, aby po vznesení obvinenia disponovali dostatočným množstvom dôkazov pre konanie na súde. Po dnešnom zasadnutí vlády to pre médiá uviedla ministerka vnútra Denisa Saková. „Približne pred mesiacom a pol sme mali brannobezpečnostný výbor, kde sme s pánom generálom Lučanským jednotlivé kroky, ktoré podnikla polícia odprezentovali a vydiskutovali,“ povedala ministerka. „Výsledok tu je,“ dodala.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Trnka bude konečne čeliť spravodlivosti

Miroslav Beblavý v reakcii na sociálnej sieti uviedol, že Trnka bude konečne čeliť spravodlivosti. „Trnkov prípad ukazuje, aké dôležité je mať dobrého generálneho prokurátora. Všetky reči o spravodlivosti a zatváraní gaunerov nám budú na nič, ak bude na generálnej prokuratúre sedieť ďalšia figúrka mafie a oligarchov,“ uviedol programový líder PS/SPOLU s tým, že voľba nového generálneho prokurátora bude hlavnou udalosťou budúceho roka.

Zároveň sa v koalícii v prípade úspechu plánujú zriecť prvých 100 dní pokoja a vrátiť Slovensku férovosť. Hneď na prvej schôdzi by chceli navrhnúť nové pravidlá voľby generálneho prokurátora. „Chceme, aby sa nástupca Čižnára vyberal zo širokého spektra kandidátov, a aby sa to robilo transparentným spôsobom s verejným vypočutím ako pri voľbe ústavných sudcov. Šéf prokuratúry je jedna z kľúčových pozícií na ceste k férovému Slovensku. Musí to byť odvážny a čestný človek a toto bude jedna z našich prvých úloh a priorít,“ dodal Beblavý.

Michal Truban

Michal Truban súhlasí s Beblavým. „Ten, kto mal na spravodlivosť dozerať, ju sám maril. Vláda zmeny nebude mať čas 100 dní na okukávanie sa. Budeme navrhovať hneď na prvej schôdzi, aby sme zmenili pravidlá voľby generálneho prokurátora,“ uviedol na sociálnej sieti. „Na vysporiadanie sa s prehnitým systémom bude kľúčové, aby na najdôležitejšom poste spravodlivosti sedel čestný a odvážny človek,“ dodal.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Ak sa potvrdí, že chránil zločincov, musí byť potrestaný

Ak sa potvrdí, že bývalý generálny prokurátor chránil zločincov a kryl ich zločiny, musí byť čím skôr potrestaný. V reakcii na jeho obvinenie to uviedla koaličná strana Most-Híd. „Podozrenia, ktoré vyplývajú z doteraz zverejnených nahrávok, sú mimoriadne vážne,“ uviedla v stanovisku strany hovorkyňa Klára Magdeme. „Ak sa potvrdí, že bývalý generálny prokurátor, ktorý mal chrániť nás, práva a bezpečnosť všetkých občanov, chránil zločincov a kryl ich zločiny, musí byť patrične potrestaný. A čím skôr. To isté platí aj v prípade zlyhaní ďalších osôb – prokurátorov, policajtov a sudcov,“ doplnila Magdeme.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Je neprípustné, aby bol Trnka na slobode

Obvinenie Trnku z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa prišlo neskoro, ale predsa. Uviedla strana Sloboda a Solidarita. „Je však pre nás neprípustné, že Dobroslav Trnka je stíhaný na slobode a nie je vo vyšetrovacej väzbe, pretože je pri najmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik opäť spochybňuje svoj úrad, keď pripustí, že zákonná možnosť nariadiť väzbu pre Dobroslava Trnku, sa neuplatňuje. Preto ho vyzývame, aby tak urobil. Trnka je stelesnením mafie, ktorá tu rozťahuje svoje chápadlá. Aj toto je ďalší dôkazom o nevyhnutnosti očisty justície na Slovensku,“ uviedol Alojz Baránik.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Podľa strany SaS by mal byť rovnako ako pri Dobroslavovi Trnkovi vyšetrené, či sa činu marenia spravodlivosti nedopustil aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. „Z toho dôvodu, sme sa rozhodli s bývalým vyšetrovateľom NAKA Pavlom Milanom podať trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní preverili, či sa aj on nedopustil marenia spravodlivosti. Bol to práve on, ktorý až tento rok v médiách priznal, že mu Dobroslav Trnka pustil zvukovú nahrávku z Gorily, keď bol krajským prokurátorom. Čižnár mal už vtedy konať a podľa nás tak nesplnil ako verejný činiteľ povinnosť vyplývajúcu mu z Trestného poriadku informovať o tom orgány činné v trestnom konaní,“ povedala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Na toto čakalo celé Slovensko

Na obvinenie Dobroslava Trnku čakalo podľa Demokratickej strany doslova celé Slovensko. „Neexistovali pochybnosti, že sa ako generálny prokurátor opakovane spreneveril svojmu poslaniu presadzovať a chrániť zákonnosť na Slovensku,“ uviedla DS v stanovisku. „Je hanbou prokurátorského stavu. Škoda, že sme museli na postup orgánov činných v trestnom konaní čakať tak dlho,“ poznamenal volebný líder strany Jozef Rajtár.

Zdroj: Topky/Maarty

„Zároveň sa musíme pozastaviť nad tým, prečo nie je stíhaný väzobne. Opakovane teda žiadame, aby bol aj Dobroslav Trnka väzobne stíhaný. Na jeho väzbu sú tri dôvody: aby nemohol ovplyvňovať svedkov a mariť tak vyšetrovanie, aby nemohol ujsť a vyhýbať sa tak trestnému konaniu. Tretí dôvod súvisí s jeho bezpečnosťou. Svedectvá Dobroslava Trnku môžu pre niektorých ľudí znamenať usvedčenie z rôznych kriminálnych deliktov a títo sa môžu pokúsiť o jeho fyzickú likvidáciu,“ dodal Ľubomír Galko.

Zdvihnutý prst pre mafiu

Obvinenie Trnku je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí. Vyhlásil to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. „Obvinenie Dobroslava T. je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí a zdvihnutým prstom pre mafiu, ktorú Smer cez neho dlhé roky chránil. Na druhej strane je namieste obávať sa, že zrazu zvýšená aktivita NAKA súvisí len s vytváraním dojmu na ľudí, vzhľadom na voľby za dverami,“ uviedol Matovič.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Rozsah Trnkových škôd je oveľa väčší

Nezaradená poslankyňa parlamentu Veronika Remišová si myslí, že Trnka by mal byť stíhaný väzobne, aby sa zabránilo ovplyvňovaniu a mareniu vyšetrovania. Podozrení v súvislosti s Trnkom je podľa Remišovej oveľa viac. „Vyšetrovanie by malo pokračovať o to intenzívnejšie, keďže rozsah škôd, ktoré Dobroslav T. mohol na poste generálneho prokurátora spôsobiť, bude oveľa väčší," uviedla s tým, že je na mieste otázka, či v jeho prípade dlhodobo nehrozí ovplyvňovanie alebo marenie vyšetrovania, a či by nemal byť stíhaný väzobne. Remišová upozornila, že je potrebné stransparentniť proces výberu generálneho, ale aj špeciálneho prokurátora.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Polícia má konať

„Som veľmi rád, že po dvoch rokoch od vraždy novinára, kedy sa zásadným spôsobom zmenilo Slovensko, konečne prichádza spravodlivosť,“ reagoval predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.Obvinenie bývalého generálneho prokurátora je potvrdením toho, že polícia a prokuratúra má konať a koná.

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner. „Potešilo by ma, ak by orgány činné v trestnom konaní konali rýchlejšie, no prioritné je pre mňa to, aby sa podklady pre obžalobu v súdnych procesoch v takýchto závažných kauzách dôkazne pripravili tak dobre, aby sa nestalo, že napokon dôjde k verdiktu, že sa skutok nestal,“ uviedla Pfuntdner.

Polícia ho mohla obviniť už dávno

Polícia mohla Trnku obviniť už dávno. Uviedla na adresu obvinenia Trnku riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Je podľa nej otázne, prečo ho polícia stíha na slobode, keďže pri ňom existuje dôvodné podozrenie, že by mohol ovplyvňovať niektorých svedkov. Podľa Petkovej bolo už na čase, aby došlo k jeho obvineniu. Je znepokojená, že polícia má viac ako rok kľúčové dôkazy k tomuto prípadu a konala až teraz.

To, že médiá zverejnili nahrávku medzi Marianom Kočnerom a Dobroslavom Trnkom, považuje za dôležité. Obáva sa, že v opačnom prípade by vyšetrovateľ vo veci nahrávky vôbec nekonal. „Tiež je pre mňa otáznikom, prečo je Dobroslav T. stíhaný na slobode, keďže ako bývalý generálny prokurátor existuje dôvodné podozrenie, že by mohol ovplyvňovať niektorých svedkov,“ dodala Petková.