V dueli sa stretne Čaputová so Šefčovičom! VIDEO Reakcie prezidentských kandidátov: Slovensko chce zmenu

BRATISLAVA - Slovensko rozhodlo! Do druhého kola postupuje Zuzana Čaputová z prvého miesta a Maroš Šefčovič, ktorý skončil na druhom mieste. Čaputová má viac ako dvojnásobný náskok pred Šefčovičom. Podľa nej je to signál, že Slovensko chce zmenu. Šefčovič je pripravený, že začína od znova a bojuje o voličov. Ostatní kandidáti poďakovali voličom, Harabin povedal, že podľa neho boli voľby zmanipulované.

Po prvom kole je jasné, že sa vo finálnom dueli stretnú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Prezidentská kandidátka získala vyše 40 percent, Šefčovič necelých 19 percent. Na ďalších dvoch miestach skončili Štefan Harabin, ktorý chce stále vyhrať, a za ním Marian Kotleba. Pre mnohých to bolo sklamaním, no poďakovali sa svojím voličom. Tu sú ich reakcie.

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová je rada, že sa v druhom kole prezidentských volieb stretne s Marošom Šefčovičom. Podľa nej sú výsledky znakom toho, že Slovensko chce zmenu. Poďakovala v slovenčine, ale aj v jazyku menšín. Ďakuje aj rodine a spolupracovníkom. „Uchádzala som sa o hlasy všetkých voličov, preto sa chcem všetkým poďakovať. Budem sa snažiť nesklamať.“ Politika Smeru bola pre ňu hlavným dôvodom, prečo do volieb šla.

Maroš Šefčovič

V nadchádzajúcom období chce prezidentský kandidát Maroš Šefčovič zdôrazňovať svoj program a tradičné kresťanské hodnoty. Napriek výsledkom Šefčovič verí, že do druhého kola štartujú so Zuzanou Čaputovou z rovnakej štartovacej čiary. „Od zajtra začíname nanovo, karty boli opäť rozdané,“ myslí si Šefčovič, ktorý podľa svojich slov urobí všetko preto, aby oslovil väčšinu voličov na Slovensku.

Štefan Harabin

Harabin hovorí, že Čaputová je podozrivá z korupcie voči pánovi Mistríkovi a mala by sa tým zaoberať prokuratúra. Hovorí, že Mistrík prišiel v kampani o pol milóna eur. „To je korupcia ako hrom.“ Zároveň poupravil svoje opakované trvdenie, že chce vyhrať voľby. „Ja chcem vyhrať voľby. Je to dobrý základ pre ďalšie prezidentské voľby.“

František Mikloško

Klamal by som, keby som povedal, že je to výsledok, s ktorým som spokojný. Samozrejme, čakal som viac. Vyhlásil František Mikloško. „Nehodlám ale teraz hodnotiť, či už moju kampaň, alebo kde som urobil chyby,“ uviedol. Zopakoval však, že to bolo jeho posledné politické vzopätie. „Nehovorím to nejako skleslo, ale v tejto chvíli moje angažovanie sa ako politika, ktorý by sa chcel ešte zúčastniť nejakých volieb, definitívne končí,“ poznamenal Mikloško.

Béla Bugár

Predstavitelia strany Most-Híd sa chcú so Zuzanou Čaputovou stretnúť a rokovať. Na otázku, či tým jasne odmietajú podporu kandidátovi Marošovi Šefčovičovi v druhom kole volieb, Bugár odpovedal, že "nič vylúčené nie je". „Možno keby som bol zdravší, bol by som aktívnejší. Som však pred operáciou,“ priznal. To, že neuspel, podľa neho nemá súvis s budúcoročnými parlamentnými voľbami.

Milan Krajniak

Volebný výsledok je potrebné rešpektovať, rovnako ako je potrebné pokračovať v témach, ktoré sú pre občanov Slovenska zásadné, uviedol Milan Krajniak. „Nemožno sa tváriť, že výsledok nie je podstatný, no to, čo je pre mňa veľmi dôležité, je poznanie, že témy, ktoré som prioritne rozvíjal ako prezidentský kandidát, teda riešenie zadlženia ľudí a podporu rodičov, ktorí vychovávajú budúcu generáciu, sú absolútne zásadné, a ja ich budem presadzovať i naďalej,“ uviedol.

