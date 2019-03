Maroš Šefčovič chce v druhom kole osloviť programom a hodnotami

Maroš Šefčovič

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA - V nadchádzajúcom období chce prezidentský kandidát Maroš Šefčovič zdôrazňovať svoj program a tradičné kresťanské hodnoty. Povedal to po zverejnení predbežných neoficiálnych výsledkov, podľa ktorých získal druhý najväčší počet hlasov. Napriek výsledkom Šefčovič verí, že do druhého kola štartujú so Zuzanou Čaputovou z rovnakej štartovacej čiary.