Škandál pred súťažou Eurovízie: Izrael sa jej môže zúčastniť! TIETO štáty na protest odstúpili

VIEDEŇ - Európska vysielacia únia umožnila Izraelu pokračovať v budúcoročnej Eurovízii, no rozhodnutie okamžite spustilo odchod Španielska, Holandska, Írska a Slovinska zo súťaže. Štáty hovoria o vojne v Gaze, humanitárnej kríze a politike, ktorá sa čoraz výraznejšie vnáša do hudobnej súťaže.
Rozhodnutie EBU vyvolalo zemetrasenie
Po štvrtkovom hlasovaní EBU je jasné, že Izrael bude súťažiť aj budúci rok. Izraelský prezident Jicchak Herzog verdikt privítal, no vo viacerých európskych metropolách nastal okamžitý odpor. Verejnoprávne televízie v Španielsku, Holandsku, Írsku a Slovinsku oznámili, že zo súťaže odchádzajú – a zo svojich programov zároveň sťahujú aj jej vysielanie.
Dôvodom sú podľa nich vážne pochybnosti o tom, či je možné naďalej ignorovať dianie v Pásme Gazy, kde Izrael vedie už dva roky vojnu s Hamasom a kde humanitárna situácia podľa OSN dosiahla kritický bod.
Írsko: „Nebudeme súťažiť ani vysielať“
Najtvrdšie reagovala írska stanica RTÉ, ktorá vysvetlila, že v situácii „otrasných strát na životoch a neustálej humanitárnej krízy“ nemôže pokračovať v účasti na Eurovízii. Pripomenula aj zabíjanie novinárov v Gaze a fakt, že izraelské úrady dlhodobo odmietajú pustiť do pásma medzinárodných reportérov.
Holandsko a Španielsko: verejnoprávnosť má hranice
Holandská AVROTROS uviedla, že prítomnosť Izraela odporuje jej verejnoprávnej zodpovednosti. Španielska RTVE zašla ešte ďalej: okrem odstúpenia nebude vysielať ani semifinále, ani finále, ktoré sa uskutoční 16. mája vo Viedni. RTVE pripomenula, že už pred týmto ročníkom žiadala, aby EBU otvorila diskusiu o účasti Izraela.
K odchádzajúcim sa pridalo aj Slovinsko.
Eurovízia sa bráni politizácii
EBU rozhodnutie odôvodnila tým, že súťaž musí zostať politicky neutrálna – čo je argument, ktorý v prípade Izraela mnohé štáty spochybňujú. Napriek tomu pripomína, že pred dvoma rokmi zo súťaže vylúčila Rusko pre útok na Ukrajinu.
Tohtoročnú Eurovíziu sledovalo v Bazileji viac než 200 miliónov divákov.
Krajiny „veľkej päťky“
Španielsko patrí medzi päť štátov, ktoré najviac financujú rozpočet EBU spolu s Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Spojeným kráľovstvom. Ich účastníci tradične postupujú priamo do finále. Odchod jedného z týchto pilierov je preto podľa analytikov jedným z najtvrdších signálov, aké mohla EÚ vyslať.
EBU mení pravidlá hlasovania
Aby sa predišlo ďalším sporom, EBU zároveň zavádza zmeny v hlasovaní – podľa nej pre spravodlivejší priebeh a menší priestor na politické zneužívanie.
Hlavné úpravy:
- počet hlasov od jedného diváka z jedného spôsobu hlasovania (SMS, aplikácia a pod.) sa zníži na maximum desať.
- do semifinále sa vracia profesionálna porota, ktorá bude mať rovnakú váhu ako hlasy divákov.
EBU tým reaguje aj na opakované obvinenia, že systém bol zneužívaný, hoci ich nikdy oficiálne nepotvrdila.