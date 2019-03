Čaputová pogratulovala Šefčovičovi: Je rada, že nemusia čeliť extrému

Čaputová je podľa predbežných výsledkov víťazkou prvého kola, vo svojom vyhlásení po sčítaní väčšiny okrskov povedala ďakujem nielen v slovenčine, ale aj v maďarčine, rusínskom či rómskom jazyku. Poďakovala sa svojej rodine, tímu, Progresívnemu Slovensku, ale aj darcom a podporovateľom. Ukázalo sa, že človek nemusí opustiť svoje hodnoty, môže ostať autentický a nemusí sa utiekať k populistickému jazyku, aby uspel, dodala.

„Som rada, že nebudeme musieť čeliť extrému,“ povedala na margo toho, že kandidát s podporou Smeru-SD sa dostal do druhého kola. Čaputová hlasy, ktoré dostala, vníma ako veľké volanie po slušnosti, zmene a spravodlivosti.

„Vnímam, že po dnešných voľbách ostanú voliči, ktorých kandidát nepostúpil do druhého kola. Budem sa o ich dôveru uchádzať cez to, čo nás spája, teda napríklad vnímanie problémov na Slovensku,“ povedala Čaputová. Vyjadrila sa aj k tomu, čo ju odlišuje od Šefčoviča. Tvrdí, že zatiaľ čo on hovorí len o budúcnosti, nechce sa vyjadrovať k súčasnej realite a minulosti, s ktorou ešte nie sme vyrovnaní.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Čaputová si praje, aby bola atmosféra v kampani pred druhým kolom volieb férová, aby ľudia mohli prísť o dva týždne voliť s nádejou a odhodlaním. Víťazka prvého kola volieb sa vyjadrila aj k Štefanovi Harabinovi, ktorý hovorí o manipulácii sčítavania hlasov. „Žiadne indície o manipulovaní pri sčítaní hlasov nemám,“ povedala s tým, že ak on má, mal by túto otázku otvoriť.

S tým však súvisí aj problematika Ústavného súdu SR, na ktorom momentálne pôsobia štyria z 13 sudcov. Verí, že v marci sa zvolí dostatok kandidátov a je presvedčená, že vybrať z nich by mal prezident Andrej Kiska. Ten jej už poblahoželal, ona s ním však ešte osobne nehovorila. Takisto nevedela zareagovať na návrh Bélu Bugára, ktorý by sa s ňou chcel stretnúť.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Po sčítaní hlasov v takmer 92 % volebných okrskov stále vedie v prvom kole prezidentských volieb Zuzana Čaputová. Doteraz získala 751 060 hlasov oprávnených voličov, čo predstavuje 40,04 % hlasov. Do druhého kola prezidentských volieb by podľa predbežných výsledkov postúpil so Zuzanou Čaputovou Maroš Šefčovič so ziskom 351 271 hlasov, čo je 18,72 % hlasov.

Nasledovali Štefan Harabin so ziskom 14,44 % hlasov, Marian Kotleba s 10,60 % hlasov, František Mikloško s 5,66 %, Béla Bugár s 3,31 %, Milan Krajniak s 2,78 %, Eduard Chmelár s 2,73 %. Martin Daňo získal 0,52 % hlasov, Róbert Švec 0,31 %, Juraj Zábojník 0,29 %, Ivan Zuzula 0,17 % a Bohumila Tauchmannová 0,16 %.