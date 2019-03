František Mikloško: Klamal by som, keby som povedal, že som s výsledkom spokojný

František Mikloško (vľavo)

BRATISLAVA – Klamal by som, keby som povedal, že je to výsledok, s ktorým som spokojný. Samozrejme, čakal som viac. Vyhlásil to neúspešný kandidát na prezidenta František Mikloško na margo zatiaľ neoficiálnych predbežných výsledkov prezidentských volieb. Podľa nich získal viac ako 5,6 percenta hlasov.