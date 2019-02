Ďalší prezidentský prieskum: Najvernejších voličov majú Šefčovič, Mistrík a Harabin

BRATISLAVA - Boj o prezidentské kreslo sa pomaly a isto blíži do finále. Postupne vychádzajú prieskumy, v ktorých sa pozornosť sústredí najmä na Roberta Mistríka a Zuzanu Čaputovú. Kandidátka za stranu Progresívne Slovensko dnes zatiaľ odmietla odstúpiť. Agentúra AKO zverejnila v nadväznosti na utorkový prieskum ďalšie výsledky, ktoré hovoria o istote volebného rozhodnutia voličov. Z ďalšieho prieskumu vyplynulo, že najvernejších voličov majú Šefčovič, Mistrík a Harabin. Takmer 40 percent voličov svoj názor podľa prieskumu už nezmení.

Päť týždňov pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami pripúšťa 33 percent voličov, že do volieb ešte môže zmeniť svojho preferovaného kandidáta. Vyplýva to z prieskumu zameranom na istotu volebného rozhodnutia voličov, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 8. do 12. februára. Ide o prvý prieskum, ktorý meral už len reálnych oficiálnych kandidátov.

Najvernejších voličov má Šefčovič a Mistrík

Otázka znela: „Do volieb zostáva ešte niekoľko týždňov. Uviedli ste svojho konkrétneho favorita. Do akej miery je isté, že budete voliť tohto kandidáta/kandidátku?“ Najvernejších voličov majú kandidáti Maroš Šefčovič, Robert Mistrík a Štefan Harabin. Len cca štvrtina z ich voličov pripúšťa, že ešte zmení favorita. Zuzana Čaputová má takto rizikových zhruba tretinu zo svojich súčasných voličov.

Zdroj: ako ​

Najvyšší podiel extrémne lojálnych voličov („Už určite nezmením“) majú kandidáti Harabin, Šefčovič a Kotleba - takmer polovicu z ich súčasných voličov. Vyše 32 percent určite nezmení svoje rozhodnutie voliť Čaputovú, pri Mistríkovi je to zhruba o percento menej. Z relevantných kandidátov majú najmenej stabilných voličov Milan Krajniak, Eduard Chmelár a František Mikloško. U týchto kandidátov je zvýšené riziko, že vo voľbách získajú menej hlasov ako im päť týždňov pred voľbami namerajú prieskumy. Napríklad Krajniak má takýchto málo lojálnych voličov polovicu, z voličov Mikloška a Chmelára sú takýto málo lojálni štyria z desiatich ich súčasných voličov.

Takmer 40 percent ľudí už nebude meniť svoje rozhodnutie

Svoje rozhodnutie môže podľa prieskumu ešte zmeniť 29,6 percenta opýtaných. Vylúčené to však nie je ani pri ďalších 3,9 percenta respondentov. Tí uviedli, že sú náchylní voliť iného kandidáta. Svojho súčasného favorita rozhodne neplánuje zmeniť 38,5 percenta opýtaných, teda takmer dve pätiny. Viac ako štvrtina (26,4 percenta) respondentov svoje rozhodnutie podľa ich vyjadrení asi nezmení. Nechcelo alebo nevedelo odpovedať zhruba 1,6 percenta opýtaných.

Zdroj: ako

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého. Hlasovať sa bude od 7. h do 22. h. V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, József Menyhárt, František Mikloško, Robert Mistrík, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.