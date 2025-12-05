Poplach v oblakoch: Zelenského lietadlo v ohrození! Počas letu ho prenasledovali záhadné drony

DUBLIN - Vojenské drony narušili chránený vzdušný priestor na trase lietadla Volodymyra Zelenského smerujúceho do Dublinu. Podľa informácií denníka The Independent ich let kopíroval tak presne, že irské úrady hovoria o možnom hybridnom útoku.
Štyri neznáme stroje zamierili priamo k prezidentskej trase
Lietadlo ukrajinského prezidenta smerovalo v pondelok na historickú návštevu Írska, keď irské sledovacie systémy zachytili štvoricu veľkých dronov neznámeho pôvodu. Podľa médií vzlietli na severovýchodnom okraji Dublinu a následne zamierili priamo do koridoru, ktorý bol vyhradený pre Zelenského let.
Irská polícia potvrdila, že drony narušili chránenú zónu, ktorá je pri pohybe hláv štátov striktne uzavretá. Kto ich riadil, zatiaľ vyšetrovatelia nevedia povedať.
Bezpečnostné služby hovoria o „hybridnom útoku“
Odborníci na bezpečnosť tvrdia, že išlo o drony armádneho typu, nie o bežné civilné modely.
Podľa informácií, ktoré zverejnil The Independent, museli byť stroje vybavené silnými motormi a stabilizačnými systémami — teda technológiou, ktorú civilný sektor bežne nepoužíva.
Vyšetrovatelia teraz zisťujú, či drony odštartovali zo zeme, alebo z lode, ktorá sa mohla priblížiť k pobrežiu bez toho, aby ju zachytili radary. Táto možnosť je pre írsku políciu mimoriadne znepokojivá.
Európa čelí vlne dronových incidentov
V posledných mesiacoch museli viaceré európske letiská dočasne pozastaviť prevádzku práve pre podozrivé drony v blízkosti pristávacích dráh.
Bezpilotné stroje sa čoraz častejšie objavujú aj nad vojenskými základňami NATO.
Najčastejším podozrivým v týchto prípadoch je Rusko, ktoré podľa západných bezpečnostných služieb dlhodobo využíva drony ako nástroj hybridných útokov — od zastrašovania až po testovanie reakčného času jednotlivých štátov.
Írske orgány preto incident berú mimoriadne vážne, najmä vzhľadom na to, že bol zacielený na návštevu hlavy štátu, ktorá je pod priamou ochranou viacerých spravodajských služieb.
Zelenskyj zažil v Dubline historické prijatie
Volodymyr Zelenskyj sa stal vôbec prvým ukrajinským prezidentom, ktorý navštívil Írsko.
V parlamente ho privítali standing ovation a v prejave krajinu vyzval, aby aktívne podporila vytvorenie medzinárodného tribunálu pre vojnovú agresiu Ruska.
Ukrajinský prezident zároveň poďakoval za írsku pomoc a vyzval na pevnejšiu spoluprácu so štátmi, ktoré v OSN presadzujú zodpovednosť za ruské zločiny.