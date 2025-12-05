Zdravotné problémy slávnej Kardasianky: Neustupujúce BOLESTI po pôrode!

LOS ANGELES - Podnikateľka Kylie Jenner otvorene priznala, že po pôrode syna Aireho bojovala s chronickou bolesťou chrbta, ktorú sa jej podarilo zmierniť až vďaka terapii kmeňovými bunkami.
Americká influencerka Kylie Jenner otvorene prehovorila o zdravotných problémoch, ktoré ju trápili po narodení syna. Ako uviedla, po pôrode bojovala s dlhodobou bolesťou chrbta a tradičné metódy jej nepriniesli úľavu, preto sa rozhodla vyskúšať terapiu kmeňovými bunkami. Kylie, ktorá je mamou Stormi (7) a Aireho (3), sa o skúsenosti podelila na Instagrame.
Priznala, že práve príbeh jej sestry Kim ju motivoval vyhľadať odborníka. „Nič, čo som skúsila, nezabralo,“ vyjadrila sa. „Som úprimne vďačná za túto príležitosť a možnosti. Každé telo je iné, ale pre mňa to bol obrovský krok v procese liečenia," pokračovala. Zároveň upozornila, že ide o individuálnu záležitosť a vyzvala fanúšikov k opatrnosti.
„Určite si urobte svoj vlastný prieskum… poraďte sa s lekárom a odborníkmi, ja som sa len chcela podeliť o skúsenosť pre prípad, že by to niekomu pomohlo,“ dodala. Na zverejnených fotografiách sa Kylie usmieva na nemocničnom lôžku a ukazuje dve náplasti na dolnej časti chrbta po zákroku.