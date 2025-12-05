Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok

BRATISLAVA - Modelka Soňa Schwarcz môže porodiť každým dňom! Napriek tomu zavítala na spoločný obed známej kozmetickej značky, kde rozdávala úsmevy na všetky strany.
Soňa Štefková a advokát Erik Schwarcz si povedali svoje "áno" v septembri 2024, asi štyri roky po tom, čo sa narodila ich prvá dcérka Lily. Radostnú správu, že k Lily pribudne súrodenec, oznámila modelka v júni tohto roka v deň svojich narodenín. Čas však rýchlo uteká a Soňa môže porodiť už každým dňom. Aj napriek tomu že je v deviatom mesiaci tehotenstva, však zavítala na spoločný obed, ktorý organizovala známa švédska kozmetická značka. Soňa rozdávala úsmevy a žiarila nielen vďaka trblietkam a je zjavné, že tehotenstvo si užíva aj v pokročilom štádiu tehotenstva. „Ja som veľký optimista a kým sa nedeje zdravotne nič vážne, tak som šťastná… teším sa na bábätko, ktoré môže prísť každú chvíľu,“ zverila sa modelka, ktorá eventy vynechávala, na tento sa však vyslovene tešila: „Po dlhej dobe som medzi ľuďmi.“
Soňa porodí svoje druhé dieťa, takže vie, čo ju asi čaká. „Deje sa to tak málokrát za život… Ja sa teším, lebo pôrod môže byť aj posilňujúci zážitok, čo neznamená, že je bez bolesti…“ Pri pôrode plánuje byť aj manžel a jasné je už aj pohlavie dieťatka, bude to opäť dievča. Meno vybrala ich prvá dcéra, ktorá priam vešteckým spôsobom povedala, že jej mama je tehotná v čase, keď to Soňa ešte ani netušila. A hneď ako pravá veštkyňa zvestovala: „Bude to dievčatko a bude to...!“ vyslovila meno, ktoré aj reálne dostane jej sestrička.
