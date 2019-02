Profilový ROZHOVOR s prezidentským kandidátom Ivanom Zuzulom: Sankcie postihujú len obyčajných Rusov

Ste za pevné zakotvenie Slovenska v EÚ?

Áno, ukotvenie v západnom priestore je pre Slovensko kľúčové.

Súhlasíte so sankciami proti Rusku?

Nie, pretože tie postihujú predovšetkým obyčajných Rusov, ktorí za správanie vedenia krajiny nemôžu.

Bola anexia Krymu porušením medzinárodného práva?

Áno, nepochybne.

Ste za vystúpenie z NATO?

Nie, NATO je najlepší možný garant našej bezpečnosti.

Vymenovali by ste Roberta Fica za ústavného sudcu?

Nie, poslanec Fico nespĺňa odborné ani morálne kritériá na sudcu Ústavného súdu.

Ste za zákaz potratov?

Nie, no spoločenská atmosféra by mala pripúšťať potrat iba ako krajné riešenie životnej situácie matky, nie riešenie nezodpovedného správania.

Ste za odluku štátu od cirkvi?

Áno, cirkvi ako najväčšie mimovládne organizácie by mali byť transparentne financované svojimi veriacimi.

Ste sa úpravu tlačového zákona, konkrétne povinnosť zverejniť médiám odpoveď politikov?

Nie, verejní funkcionári sú povinní zniesť väčšiu mieru pozornosti médií. Na ochranu svojho mena a cti majú k dispozícii súdy.

Ste sa uzákonenie práva homosexuálov uzatvárať partnerské zväzky?

Nie, manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy.

Využijete právo udeliť amnestiu?

Skôr milosť v individuálnych prípadoch. Viem si to predstaviť napríklad pri matke s viacerými deťmi, ale musel by som zvážiť veľa aspektov.

Súhlasili by ste s návratom povinnej vojenskej služby?

Nie, ale pripúšťam, že verejná diskusia na túto tému s dobrými argumentmi odborníkov by mohli môj názor zmeniť.

Bol Jozef Tiso zločinec?

Áno, tu niet o čom diskutovať.

Ste za zachovanie povinného očkovania?

Áno. Rozhodnutie jednotlivca neočkovať svoje deti totiž neohrozuje na živote iba ich, ale aj množstvo ďalších detí a starých ľudí.

Váš obľúbený šport, klub, športovec?

Veronika Zuzulová. A nie, nie sme príbuzní.

Najobľúbenejšia destinácia na dovolenku?

Rád by som videl Faerské ostrovy, ale rodina dáva prednosť moru a ja zas dávam prednosť rodine.

Ktorého speváka, skupinu, pesničku máte najradšej?

Počúvam vážnu hudbu, z tej „populárnej“ predovšetkým Pink Floyd, Rolling Stones, Franka Zappu a pod.

Obľúbený film, herec?

Z filmov mám najradšej filmy „českej školy“ zo šesťdesiatych rokov minulého storočia režisérov Formana, Chytilovej, Němca, Juráčka, Menzela a pod.

Keby ste si mohli zobrať na opustený ostrov jedinú vec, ktorá by to bola?

Ostrý nôž. S ním by som si poradil takmer s čímkoľvek, čo by mi ostrov postavil do cesty.