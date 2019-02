Prelomový PRIESKUM: Čaputová na prvom mieste s obrovským náskokom, Šefčoviča nechala za sebou

Na prvých troch priečkach sa ocitli zatiaľ zrejme najväčší favoriti tohtoročných prezidentských volieb. Zuzana Čaputová, Maroš Šefčovič a Robert Mistrík. Posledný z nich sa však v prospech Čaputovej rozhodol, že z boja odstúpi. V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami v januári a v prvej polovici februára zaznamenala Čaputová obrovský nárast preferencií.

Čaputovej preferencie vyskočili

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus sa na prvom mieste prekvapivo umiestnila Zuzana Čaputová so ziskom 26,3 %. V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami ide o obrovský nárast. V januárovom prieskume mala iba 9 %, začiatkom februára 14,4 % a v druhej polovici mesiaca sa jej preferencie vyšplhali o takmer 12 %. Za sebou zanechala doterajšieho lídra Maroša Šefčoviča.

Ten získal v najnovšom prieskume 20,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zo začiatku februára je to len mierny nárast o 0,3 %. Na treťom mieste skončil Robert Mistrík, ktorého by volilo 13,1 %. Ešte začiatkom mesiaca by ho volilo niečo vyše 17 % ľudí. Tento prieskum bol podľa Mistríkových slov dôvodom, prečo sa rozhodol odstúpiť.

O necelé tri týždne sa rozhodne v prvom kole

V druhom kole by sa zrejme podľa tohto prieskumu stretli Čaputová so Šefčovičom, čo ako odhad uviedli aj mnohí odborníci. Agentúra Focus robila prieskum pre Mistríkov volebný tím od 21. do 26. februára na vzorke 1022 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: "O tri týždne sa na Slovensku uskutoční prvé kolo prezidentských volieb. Prečítam Vám postupne v náhodnom poradí mená 14 kandidátov, ktorí kandidujú na prezidenta Slovenska. Ak by sa tento víkend konali prezidentské voľby, ktorého z nich by ste volili za prezidenta?"

Zdroj: Focus ​

Za prvou trojicou by nasledoval Štefan Harabin, ktorému by dalo hlas 13,1 % opýtaných. Piate miesto by získal Marian Kotleba (8,5 %) a šiestu priečku Béla Bugár (5,8 %). Menej ako päť percent by získali Milan Krajniak a František Mikloško (obaja 4,3 %). Rovné dve percentá by získal Eduard Chmelár. Pod hranicou jedného percenta by skončili Martin Daňo, Juraj Zábojník a Róbert Švec (všetci zhodne po 0,7 %). Posledné miesta by získali Ivan Zuzula a Bohumila Tauchmannová (obaja zhodne po 0,1 %).

Necelé tri týždne pred prezidentskými voľbami bolo rozhodnutých ísť voliť 82,2 percenta respondentov, 12,2 percenta svoju účasť zvažuje. Viac ako päť percent respondentov uviedlo, že by voliť nešlo. Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo.