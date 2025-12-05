Nehody v Trnave: Polícia zisťuje totožnosť dvoch vodičov

TRNAVA - Trnavskí policajti vyšetrujú okolnosti dvoch dopravných nehôd, pri ktorých zisťujú totožnosť dvoch neznámych vodičov. Dopravné nehody sa stali ešte v novembri. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda vozidla a chodkyne sa stala vo štvrtok 13. novembra krátko po 7.00 h na priechode pre chodcov na Kollárovej ulici v Trnave. „Doposiaľ neznámy vodič pravdepodobne nedal prednosť žene, ktorá sprava prechádzala cez priechod pre chodcov, a prednou časťou auta do nej narazil,“ priblížila polícia.
Po nehode mal vodič z auta vystúpiť a zisťovať, či sa chodkyňa nezranila. „Tá mala uviesť, že jej nič nie je, na čo obaja účastníci z miesta odišli bez splnenia si povinností účastníkov dopravnej nehody. Žena nehodu neskôr, po návšteve lekára, prišla oznámiť na políciu,“ doplnili policajti. Predmetom vyšetrovania je aj dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu 19. novembra na Hlbokej ulici. „Neznámy vodič pravdepodobne nedodržal dostatočnú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred ním a zozadu do neho narazil. Po zrážke z miesta odišiel,“ priblížili policajti. Zároveň vyzvali vodičov, ktorí boli účastníkmi oboch nehôd, aby sa prihlásili na polícii.