MIMORIADNE Zásadné rozhodnutie Roberta Mistríka: Favorit prezidentských volieb sa vzdal boja

Kandidáti sa v januári tohto roka za okrúhlym stolom dohadovali o možnom odstúpení na základe výsledkov prieskumov. Spolu s nimi za ním sedeli predstavitelia zo strany OĽaNO. Na stretnutí sa neukázal len František Mikloško, ktorý je takisto kandidátom na prezidenta a bol medzi pozvanými. Matovič sa nedávno nevyjadril presne, koho podporí. Zdá sa, že rastúce preferencie Mistríka presvedčili a rozhodol sa z boja odstúpiť. Ako prvý o tom informoval portál glob.sk.

Mistrík odstúpil z boja o prezidentské kreslo.

NAŽIVO Tlačovka Roberta Mistríka a Zuzany Čaputovej

Mistrík odstúpil z prezidentskej kampane

„Po dlhej a nie ľahkej úvahe chcem oznámiť, že z prezidentských volieb odstupujem,“ potvrdil na tlačovej konferencii Robert Mistrík a poďakoval sa všetkých svojim podporovateľom. Jasne a jednoznačne sa vzdal v prospech Zuzany Čaputovej.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Nejde len o nás dvoch, ale o budúcnosť Slovenska.“ Zuzana Čaputová sa poďakovala Mistríkovi a jeho gesto si váži. Neberie podporu jeho voličov ako samozrejmú. Mistrík nemá žiadne ďalšie politické plány.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vážime si ľudí, ktorí robia rozhodnutia pre dobro krajiny

„V ťažkých časoch, ktoré prežívame, si vážime ľudí, ktorí vedia pre dobro ostatných a krajiny spraviť zodpovedné rozhodnutia. Zodpovednosť za štát a čestnosť sú hodnoty, na ktorých staviame,“ uviedla strana SaS v stanovisku. „Robert Mistrík – podporovaný stranami SaS a Spolu – sa dnes vzdáva v prospech Zuzany Čaputovej,“ povedali.

„Tým sa zásadne zužuje výber pre demokratického voliča, ktorý si neželá, aby sa prezidentom Slovenskej republiky stal nominant Roberta Fica. Vyjadrujeme podporu Zuzane Čaputovej. Je to dnes jediný demokratický kandidát, za ktorým sa oplatí zjednotiť slušné Slovensko," dodali.

Ku kroku Mistríka sa vyjadril aj líder OĽaNO Igor Matovič. "Veľmi oceňujeme mimoriadne zodpovedný prístup Roberta Mistríka, čím naplnil svoj verejný prísľub, ktorý vyslovil po stretnutí so Zuzanou Čaputovou, ktoré sme zorganizovali. Je veľmi dobré, že tento krok urobil v dostatočnom predstihu pred prvým kolom, čím vzniká priestor pre vysvetlenie tohto kroku jeho voličom. Od dnes môžu ľudia, ktorí sa obávali postupu Štefana Harabina do druhého kola, pokojne spávať, čo bolo naším cieľom," uviedol v stanovisku Matovič.

K Mistríkovmu kroku sa vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. „Podporovali sme dvoch fantastických kandidátov, na ktorých môžeme byť po dnešnom dni právom hrdí. Ďakujem pánovi Mistríkovi, Slovensko potrebuje vo verejnej službe viac takých osobností,“ povedal Štefunko.

Miroslav Beblavý a Ivan Štefunko Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Pridal sa k nemu aj koaličný kolega a predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý. "V SPOLU – občianskej demokracii sme hrdí na to, že sme na základe zhody našich programov a hodnôt Roberta Mistríka podporovali od prvej chvíle. Jeho rozhodnutie vzdať sa kandidatúry považujeme za zodpovedný krok. Potvrdzuje, že Robert Mistrík je osobnosťou, ktorej ide v prvom rade o dobro celého Slovenska,“ povedal Beblavý s tým, že jednoznačne podporia Čaputovú. „Tím Koalície PS a SPOLU potiahne v kampani za jeden povraz a som presvedčený, že na konci marca budeme oslavovať zvolenie prvej slovenskej demokratickej a proeurópskej prezidentky,“ uzavrel Beblavý.

Politológ hovorí o splnenom sľube

Odstupujúci prezidentský kandidát Robert Mistrík svojím dnešným gestom splnil to, čo sľúbil pri vstupe do kampane, teda, že nebude stáť v ceste silnejšiemu demokratickému kandidátovi. Uviedol to politológ Grigorij Mesežnikov s tým, že ide o prejav zodpovednosti a "snahu prispieť k vývoju, ktorý vylúči alebo skomplikuje vstup nesystémového kandidáta do aktívnej politiky". Mistríkovo gesto tak podľa Mesežnikova prispeje k posilneniu silného demokratického kandidáta.

Tvrdenia, že Mistrík vzhľadom na konzervatívnejšie názory v niektorých oblastiach bude prijateľnejším kandidátom pre väčšiu skupinu voličov, ako v pondelok konštatovala aj strana SaS, nie sú podľa politológa namieste. "Pripisujú Mistríkovi niečo, čo nevyplýva z jadra jeho postojov," uviedol. Podľa Mesežnikova strana týmto ukázala, že drží slovo, keď sa zaviazala Mistríka podporovať, nebolo to však nevyhnutné.

Baránek má odlišný názor

Politický analytik Ján Baránek nevidí dôvod, aby sa kandidáti na prezidenta vzdávali kandidatúry ešte pred prvým kolom volieb. "Na to tu máme druhé kolo," povedal s tým, že takýto postup podkopáva jeho zmysel a zužuje výber pre voličov. "Sú to skôr hry politických strán ako prianie jednotlivých kandidátov," vyhlásil Baránek. Pripomenul tiež, že sa ešte neuskutočnili niektoré avizované diskusie kandidátov, ktoré mohli preferencie ovplyvniť. "Nikde nie je napísané, že voliči Mistríka pôjdu voliť Čaputovú, ktorá je kandidátkou liberálnej ľavice," dodal s tým, že Mistríkovi voliči zväčša k liberálnej ľavici nepatria.

Nepriama výzva

Práve Matovič ešte prednedávnom podľa prvotných výsledkov prieskumov nepriamo vyzýval Zuzanu Čaputovú, aby sa v prospech Mistríka vzdala. „Bol som za to, aby pani Čaputová dostala priestor, ale toto sú reálne výsledky a treba sa realite postaviť zoči voči. Šefčovič by porazil Čaputovú, ale Mistrík má na to, aby porazil Šefčoviča,“ uviedol vtedy Matovič.

Karta sa obrátila

Podľa včerajšieho prieskumu sa však ukázalo, že Čaputová by Mistríka nielen predbehla, no nechala by ho za sebou o viac ako 5 percent. Tá by získala 19,4 percent a skončila by za Marošom Šefčovičom, ktorý má podľa prieskumu výrazný náskok 30,3 percent.

Napriek tomu, že sa veci po dnešnej tlačovej konferencii zmenili, Čaputová a Mistrík pravdepodobne budú figurovať na hlasovacích lístkoch do prvého kola prezidentských volieb. Tie sa začali podľa Ministerstva vnútra tlačiť po 15. februári 2019. Občania tak budú na hlasovacom lístku konfrontovaní s kandidátom, ktorý už svoju kandidatúru vzdal. Podobne tomu bolo aj pri prezidentských voľbách 1999, kedy sa Michal Kováč vzdal kandidatúry, no napriek tomu skončil so ziskom 0,18 percent.

Nezávislí kandidáti

Robert Mistrík ohlásil svoju kandidatúru už v máji minulého roka na sociálnej sieti. Urobil tak po tom, keď sa dozvedel, že Andrej Kiska už o post prezidenta nezabojuje. „Po dnešnom oznámení prezidenta Andreja Kisku som rozhodnutý uchádzať sa v roku 2019 o post prezidenta Slovenskej republiky ako nestranícky kandidát,“ vyhlásil v roku 2018 Mistrík.

V približne rovnakom období tak urobila aj Zuzana Čaputová, ktorá kandidatúru ohlásila 25. mája 2018. Kandiduje s podporou strany Progresívne Slovensko. „Slovensko na poste hlavy štátu potrebuje pokojnú silu schopnú spájať, ktorá má dôveru v to, že zmena je možná. Ja túto skúsenosť mám, a preto som sa rozhodla kandidovať,“ vyhlásila Čaputová na tlačovej konferencii o svojej kandidatúre.