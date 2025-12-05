Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Predával pervitín! Dvoch mužov zo Sobraniec obvinili z drogovej trestnej činnosti

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SOBRANCE - Z drogovej trestnej činnosti obvinil michalovský policajný vyšetrovateľ dvoch mužov zo Sobraniec, ktorých zadržali v stredu (3. 12.) počas rannej policajnej akcie. „Jednou z osôb bol 38-ročný muž z okresu Sobrance, ktorý po predchádzajúcej telefonickej dohode na vopred dohodnutom mieste predal pervitín druhej zadržanej osobe (35),“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Mladší z mužov mal časť pervitínu skonzumovať a časť mal pri sebe počas policajnej akcie.

Mladšieho muža obvinili z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky a bude stíhaný na slobode. Staršieho z dvojice vyšetrovateľ obvinil z prečinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

Predával pervitín! Dvoch mužov
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Zadovažoval si metamfetamín

Podľa zistení si 38-ročný muž minimálne od júna minulého roka sústavne a opakovane z rôznych, doposiaľ nestotožnených zdrojov zadovažoval metamfetamín (pervitín), ktorý následne ukrýval a prechovával v mieste svojho bydliska v Sobranciach. Tam pervitín pripravoval na distribúciu, podľa dopytu delil na konzumentské dávky a po predchádzajúcej dohode takto drogami zásoboval okresy Michalovce a Sobrance, aby z toho získal finančný prospech.

Potvrdila to podľa polície stredajšia akcia michalovských vyšetrovateľov a kriminalistov v súčinnosti so zásahovou jednotkou Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. „U oboch osôb boli vykonané domové prehliadky, osobné prehliadky, ale aj prehliadka motorového vozidla a nájdené boli viaceré veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, ale zaistené boli aj mobilné telefóny, SIM karty a rôzne predmety (papierové skladačky, plastový obal, plastové vrecúška), ktoré obsahovali bielu kryštalickú látku,“ uviedla Ivanová. Predbežné odborné vyjadrenie policajného kriminalistického a expertízneho ústavu potvrdilo, že taktiež išlo o látku s obsahom metamfetamínu. Celkové množstvo zaistenej psychotropnej látky bude známe po ukončení expertízy.

Viac o téme: PervitínPolícia SobranceDrogy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Úspech bratislavskej polície! VIDEO
Úspech bratislavskej polície! VIDEO Vpátrala nezvestného seniora pomocou dronu s termovíziou
Domáce
Muž ukradol a aj
Muž ukradol a aj prehltol diamantový prívesok! Polícia čaká, kým jeho telo vylúči ukradnuté vajce Fabergé
Zahraničné
Ilustračné foto
Polícia obvinila ženu, ktorá mala účelovo uzavrieť manželstvo za finančnú odmenu
Domáce
Polícia sa zaoberá prípadom
Polícia sa zaoberá prípadom vodiča, ktorý pred ňou unikal a jazdil bez vodičáku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mama Pomajba vie dvoma slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza vyčerpaný!
Mama Pomajba vie dvoma slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza vyčerpaný!
Prominenti
Rozhovor s moderátorom podujatia Noc nádejí - Michalom Slaničkom
Rozhovor s moderátorom podujatia Noc nádejí - Michalom Slaničkom
Prominenti
Rozhovor s moderátorkou podujatia Noc nádejí - Karin Majtánovou
Rozhovor s moderátorkou podujatia Noc nádejí - Karin Majtánovou
Prominenti

Domáce správy

Nehody v Trnave: Polícia
Nehody v Trnave: Polícia zisťuje totožnosť dvoch vodičov
Domáce
FOTO Predával pervitín! Dvoch mužov
Predával pervitín! Dvoch mužov zo Sobraniec obvinili z drogovej trestnej činnosti
Domáce
Železničná spoločnosť nasadila v
Železničná spoločnosť nasadila v úseku Kúty - Skalica až do odvolania namiesto vlakov autobusy
Domáce
Bystričany získali historický kaštieľ v Chalmovej: Zmluva podpísaná, chystajú obnovu a nové využitie
Bystričany získali historický kaštieľ v Chalmovej: Zmluva podpísaná, chystajú obnovu a nové využitie
Prievidza

Zahraničné

Útok v srdci Čečenska:
Útok v srdci Čečenska: Ukrajina zasiahla mrakodrap, kde sídlia ministerstvá aj bezpečnostná rada
Zahraničné
Nemecké stíhačky budú chrániť
Nemecké stíhačky budú chrániť poľský vzdušný priestor: Aký je dôvod?
Zahraničné
undefined
Počasie ich potrápilo: Vietnam zažil tento rok najviac búrok od roku 1961
Zahraničné
Ramzan Kadyrov
Čečenský vodca Kadyrov po neúspechu mierových rokovaní: Sme pripravení na vojnu s Európou! Čakáme rozkaz od Putina
Zahraničné

Prominenti

Sandra Flemrová sa rozhodla
Slávne dievčatko z reklamy na Kofolu: Intímne priznanie... Už nebudem skrývať, kto som!
Domáci prominenti
La Toya Jackson
Čo sa s ňou deje?! STRACH o sestru Michaela Jacksona... Vyzerá ako chodiaca KOSTRA!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok
Domáci prominenti
Zdravotné problémy slávnej Kardasianky:
Zdravotné problémy slávnej Kardasianky: Neustupujúce BOLESTI po pôrode!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO TAKTO vyzerá najdrahšie vajce
TAKTO vyzerá najdrahšie vajce na svete! REKORD, ktorý ohromil aj expertov: Diamanty, krištáľ a bohatstvo cárov
Zaujímavosti
FOTO Afrika sa doslova TRHÁ
Afrika sa doslova TRHÁ na dve časti! Kontinent sa láme ako zips: NOVÉ DÁTA ukazujú začiatok vzniku úplne nového oceánu
Zaujímavosti
Jej každodenný tréning ju
Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne
Zaujímavosti
Ganglióm: čo to je,
Ganglióm: čo to je, prečo vzniká a aké sú možnosti liečby
vysetrenie.sk

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!

Varenie a recepty

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov

Šport

Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Lyžovanie
Lionel Messi prehovoril o svojej účasti na rekordných MS: Budem úprimný...
Lionel Messi prehovoril o svojej účasti na rekordných MS: Budem úprimný...
MS vo futbale
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
WTA
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
WTA

Auto-moto

TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky

Kariéra a motivácia

Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Aktuality

Technológie

Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Armádne technológie
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bezpečnosť
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Filmy a seriály
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Android

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočná atmosféra, ktorá vás vtiahne: 3 hotelové X-mas spoty, ktoré udávajú sviatočný trend
Cestovanie
Vianočná atmosféra, ktorá vás vtiahne: 3 hotelové X-mas spoty, ktoré udávajú sviatočný trend
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Útok v srdci Čečenska:
Zahraničné
Útok v srdci Čečenska: Ukrajina zasiahla mrakodrap, kde sídlia ministerstvá aj bezpečnostná rada
Ramzan Kadyrov
Zahraničné
Čečenský vodca Kadyrov po neúspechu mierových rokovaní: Sme pripravení na vojnu s Európou! Čakáme rozkaz od Putina
ŠOKUJÚCI ranný nález v
Domáce
ŠOKUJÚCI ranný nález v Bratislave: Na ulici našli mŕtvolu muža (†43)! Hrozné, v akom stave ho objavili
Krvavý konflikt v bratislavskej
Domáce
Krvavý konflikt v bratislavskej ubytovni: Hádka dvoch Ukrajincov skončila bodnutím do krku!

Ďalšie zo Zoznamu