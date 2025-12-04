Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne

Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

BEASAIN - Temperamentná Iñaxi Lasaová z baskického Beasainu chodí do posilňovne každý deň od svojich 94 rokov a tvrdí, že silový tréning jej pomohol prekonať rakovinu, bolesti zo zlomenín a aj covid. Táto storočná žena si získala tisíce fanúšikov na TikToku a je presvedčená o tom, že kombinácia každodenného pohybu a stredomorskej stravy je najlepším receptom na dlhý a zdravý život.

Španielka Iñaxi Lasaová (101) viedla vždy veľmi aktívny život a je odhodlaná byť „najstaršou osobou v posilňovni a nie najmladšou v domove dôchodcov“. Prežila druhú svetovú vojnu, prekonala rakovinu prsníka, dve zlomeniny bedrového kĺbu, operáciu očí a vo veku 98 rokov aj ochorenie Covid-19. Napriek tomu, že má osteoartrózu, čiže ochorenie, pri ktorom sa ochranná chrupavka v kĺboch opotrebúva a spôsobuje bolesť, nevynechá každodenné cvičenie.

Začala posilňovať až vo veku 94 rokov

Do posilňovne si našla cestu, keď mala 94 rokov. Ako informuje britský Daily Mail, začala posilňovať s činkami, aby si spevnila svaly a kosti a spomalila nástup demencie. „Ale aj predtým som bola veľmi aktívna,“ hovorí Iñaxi. „Používala som stacionárny bicykel a veľa som chodila pešo, ale môj opatrovateľ a syn ma povzbudili, aby som začala chodiť do posilňovne. Úprimne, je to to najlepšie, čo som v posledných rokoch urobila. Teraz v zime vstávam o 8.00 a idem sa prejsť, ak neprší. Potom idem so synom do posilňovne. Strávime tam dve hodiny silovým tréningom, kardio v posilňovni nerobíme. Silový tréning ma núti cítiť sa nažive a je veľmi dobrý aj pre moju myseľ.“

Silový tréning

Práve tento tréning, či už s činkami alebo s vlastnou váhou, je dlhodobo považovaný za jeden z najlepších ukazovateľov dlhovekosti. Štúdie uvádzajú, že svalová slabosť (najmä v nohách), súvisí so zvýšeným rizikom úmrtnosti z akejkoľvek príčiny, srdcových ochorení a dokonca aj demencie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča dospelým aspoň 150 minút stredne intenzívneho cvičenia týždenne alebo 75 minút intenzívnej aktivity.

Každodenný dvojhodinový tréning temperamentnej Iñaxi aktivuje v jej tele úplne všetko – od veľkých svalových skupín po kardiovaskulárny, neuromotorický a kostrový systém, čím zlepšuje zdravie kostí a chráni pred vekom spôsobenou atrofiou. „Cvičenie je to najlepšie, čo môže starší človek pre svoje zdravie urobiť,“ hovorí. „A je to najlepší liek na dlhovekosť.“ Na toto tvrdenie existuje aj vedecký dôkaz. Posilňovanie len trikrát do týždňa dokáže znížiť biologický vek človeka takmer o osem rokov.

Láska k zelenine a olivovému oleju

„Najprv som mala dvoch osobných trénerov, ale teraz, keď už viem, ako na to, dokážem cvičiť sama,“ hovorí. Od začiatku svojej fitness cesty si táto Španielka získala fanúšikov aj na TikToku. S pomocou syna ju sleduje vyše 112-tisíc ľudí. „Najprv sme to brali ako zábavku na sociálnych sieťach. Bavilo nás točiť videá, ale ani nás nenapadlo, že by nás niekto naozaj sledoval,“ hovorí. Teraz však plánuje využívať svoju platformu na zvýšenie povedomia o starších ľuďoch, aby zviditeľnila komunitu, ktorú život poriadne skúšal. „Veľmi sa mi páči, že som pre ľudí príkladom, teda aspoň to mi píšu v správach.“

Chce inšpirovať mladších

Svoju dlhovekosť však nepripisuje len cvičeniu a verí, že jej k tomu pomohla aj láska k zelenine a olivovému oleju. „Byť aktívna je najlepšie, ale dôležitá je aj strava. Žijeme na vidieku a máme veľa ovocia a zeleniny. Konzumujeme biele mäso, ale múku, či cukor prakticky nejeme.“ Stredomorská strava, bohatá na zeleninu, zdravé tuky a chudé mäso, je už dlho považovaná za dôvod, prečo majú Španieli dlhé a zdravé životy a nízku mieru obezity či chorôb spojených so stravou. Začiatkom tohto roka vedci zistili, že dôsledné dodržiavanie tejto stravy môže znížiť riziko predčasnej smrti o viac než pätinu. Odborníci z Madridu tiež zistili, že olivový olej patrí medzi štyri najdôležitejšie potraviny, ktoré znižujú riziko úmrtnosti.

Iñaxi je ovdovená matka jedného dieťaťa a hoci nemá vnúčatá, chce inšpirovať mladšie generácie, aby sa o svoje telo starali už od mladosti. „Dôležité je mať cieľ a to akýkoľvek a akokoľvek malý. Musíš mať motiváciu vstať z postele a niečo robiť, a na to musíš byť aspoň trochu funkčný. Posilňovňa a cvičenie ti v tom pomôžu. Život je neustály boj a treba bojovať s odhodlaním. Treba bojovať a nikdy sa nevzdať. Treba vidieť riešenia ešte predtým, ako vzniknú problémy hoci to nie je vždy ľahké.“

